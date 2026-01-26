Tensión en Mar del Plata: jubilados repudiaron la visita de Javier Milei y denuncian "políticas de exterminio"
La Multisectorial de Jubilados y Pensionados de General Pueyrredón lanzó un duro comunicado contra el Presidente. Denuncian "políticas de exterminio", recortes en medicamentos gratuitos y represión policial.
La llegada del presidente Javier Milei a la ciudad balnearia de Mar del Plata no pasó inadvertida para los sectores sociales más afectados por la crisis económica, por lo que, como ya ocurrió en otras ciudades que visitó recientemente, el repudio se hizo sentir.
Esta vez, en coincidencia con el arribo del mandatario para su "Tour de la Gratitud", la Multisectorial de Jubiladas, Jubilados y Pensionados local expresó un enérgico repudio, recordando que "La Feliz" es una de las urbes con mayor población de adultos mayores en todo el país y, a su vez, una de las más golpeadas por la actual gestión.
El documento emitido por el espacio califica a las medidas oficiales como "políticas de hambre y violencia". Uno de los ejes centrales del reclamo apunta al accionar de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
“La violencia es clara cuando se ejerce, a través de la policía y la gendarmería, daños físicos y morales contra personas que protestan pacíficamente y desarmadas”, señalaron, alertando sobre la vulnerabilidad física de su sector ante los operativos de seguridad.
Además del aspecto represivo, el comunicado pone el foco en la salud. Los jubilados denunciaron la quita de la gratuidad en medicamentos esenciales, una medida que los deja imposibilitados de continuar sus tratamientos médicos ante la escalada de precios en las farmacias.
Para la Multisectorial, el rumbo económico actual configura una "política de exterminio" que trasciende a los jubilados, afectando también a niñeces y personas con discapacidad. El texto concluye con una interpelación directa a la Casa Rosada sobre la administración de los recursos del Estado.
“Repudiamos su presencia en nuestra ciudad”, sentencia el documento en su cierre, con una frase contundente dirigida al Ejecutivo: “Plata hay. Invierta lo necesario en nosotros”.
El comunicado, que lleva la firma de los representantes de General Pueyrredón, marca el clima de malestar social que rodea la agenda presidencial en la Costa Atlántica durante este cierre de enero.
