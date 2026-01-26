Tensión en Mar del Plata: jubilados repudiaron la visita de Javier Milei y denuncian "políticas de exterminio"

Para la Multisectorial, el rumbo económico actual configura una "política de exterminio" que trasciende a los jubilados, afectando también a niñeces y personas con discapacidad. El texto concluye con una interpelación directa a la Casa Rosada sobre la administración de los recursos del Estado.

“Repudiamos su presencia en nuestra ciudad”, sentencia el documento en su cierre, con una frase contundente dirigida al Ejecutivo: “Plata hay. Invierta lo necesario en nosotros”.

El comunicado, que lleva la firma de los representantes de General Pueyrredón, marca el clima de malestar social que rodea la agenda presidencial en la Costa Atlántica durante este cierre de enero.