Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó con Javier Milei: "No nos representa ideológicamente"
El club emitió un fuerte comunicado tras la aparición de su abogado, Fernando Mezzina, en el show del presidente con la camiseta del “Gallego”.
Deportivo Español repudió la participación de su abogado, Fernando Mezzina, en el acto encabezado por Javier Milei en el Movistar Arena, y luego de varias repercusiones, informaron su desvinculación.
El letrado, que integra la banda musical del Presidente, subió al escenario con la camiseta del club, lo que generó polémica y llevó a la institución a aclarar que “no lo representa ideológicamente”.
En este marco, el Club Deportivo Español emitió un primer comunicado oficial para despegarse de la participación de su abogado, Fernando Mezzina, en el acto del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde también se presentó “La banda del Presidente”, grupo musical en el que el letrado integra como tecladista.
Durante la presentación del libro “La construcción del milagro”, Mezzina subió al escenario con la camiseta del Deportivo Español, gesto que desató una ola de críticas en redes sociales y entre los hinchas del club.
En el primer texto difundido, la institución afirmó: “Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales, siendo uno de ellos la apolitización del club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable”.
Este comunicado también remarcó que el club no tiene ninguna vinculación con el acto político encabezado por el Presidente: “Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre al acto político del día de ayer”.
Finalmente, el mensaje cerró con una postura contundente: “Afirmamos que no nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes donde el abogado de la institución luce la camiseta del club en dicho acto. Tomamos el compromiso de accionar las medidas pertinentes”.
Luego, en un segundo mensaje más contundente, Español completó su medida contra el abogado e informó que “a sabiendas de que dicha acción no fue malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club“.
Quién es Fernando Mezzina y cuál es su vínculo con el club
Fernando Mezzina se desempeña como abogado de Deportivo Español y también ejerce funciones similares dentro del entorno de Javier Milei. Dentro del club, el letrado tiene una participación activa en temas jurídicos, como la revisión de contratos y la asesoría legal de jugadores. Su última intervención pública había sido en el acompañamiento a Ezequiel Cohen y otro futbolista en una denuncia por apuestas deportivas.
La aparición de Mezzina en el acto presidencial con la camiseta del “Gallego” encendió el malestar entre los socios y dirigentes, quienes reafirmaron el carácter apolítico de la institución y se comprometieron a evaluar acciones internas por lo ocurrido.
