Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó con Javier Milei: "No nos representa ideológicamente"

Este comunicado también remarcó que el club no tiene ninguna vinculación con el acto político encabezado por el Presidente: “Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre al acto político del día de ayer”.

Finalmente, el mensaje cerró con una postura contundente: “Afirmamos que no nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes donde el abogado de la institución luce la camiseta del club en dicho acto. Tomamos el compromiso de accionar las medidas pertinentes”.

image

Luego, en un segundo mensaje más contundente, Español completó su medida contra el abogado e informó que “a sabiendas de que dicha acción no fue malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club“.

image

Quién es Fernando Mezzina y cuál es su vínculo con el club

Fernando Mezzina se desempeña como abogado de Deportivo Español y también ejerce funciones similares dentro del entorno de Javier Milei. Dentro del club, el letrado tiene una participación activa en temas jurídicos, como la revisión de contratos y la asesoría legal de jugadores. Su última intervención pública había sido en el acompañamiento a Ezequiel Cohen y otro futbolista en una denuncia por apuestas deportivas.

La aparición de Mezzina en el acto presidencial con la camiseta del “Gallego” encendió el malestar entre los socios y dirigentes, quienes reafirmaron el carácter apolítico de la institución y se comprometieron a evaluar acciones internas por lo ocurrido.