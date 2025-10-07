Sorpresa: hasta a Joni Viale le pareció "chocante" el "autocumpleaños" de Javier Milei y le pidió "empatía"

"Entonces, tal vez, tal vez la palabra que se perdió acá anoche fue empatía. ¿Qué es la empatía? La habilidad para comprender y compartir los sentimientos de otra persona", lamentó el periodista, y sentenció: "Entonces, vos tenés un Presidente que te dice que el esfuerzo valga la pena mientras se organizaron un autocumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato de la provincia mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante".

Joni Viale insistió en que este show de Milei hará dudar a la gente sobre si "el esfuerzo vale la pena", y consideró: "Comprendemos perfectamente lo que dice que hay una búsqueda de consolidación del núcleo duro, yo lo entiendo eso, pero ¿a qué precio? Porque en esa búsqueda corres el riesgo de expulsar al votante independiente, al votante moderado, al votante dudoso".

De todos modos, sobre el final de su editorial, Joni no pudo evitar ser Joni y cayó en críticas hacia el peronismo. "Ahora, lo que sí me resulta repugnante, vomitivo es escuchar a los kirchneristas indignados por verlo a Milei cantar y bailar", concluyó.

