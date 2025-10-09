Tensión en Mendoza por la llegada de Javier Milei: fuerte operativo de seguridad
El Presidente arribó a San Rafael para participar de un almuerzo con empresarios mientras manifestantes se concentraron en repudio a su visita.
La visita de Javier Milei a Mendoza estuvo marcada por un clima de alta tensión y una movilización de seguridad pocas veces vista en la provincia. El Presidente llegó este jueves a San Rafael, donde participó de un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, en un contexto de fuerte rechazo por parte de distintos sectores sociales y sindicales que se manifestaron en contra de sus políticas económicas y del ajuste implementado por su Gobierno.
El mandatario aterrizó cerca del mediodía en el aeropuerto local y se trasladó bajo un estricto operativo al Centro de Congresos y Exposiciones, donde lo esperaban unos 700 empresarios, dirigentes políticos y autoridades provinciales, entre ellos el gobernador y el intendente de San Rafael. En paralelo, grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del predio con pancartas y cánticos en repudio a su presencia, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles en todos los accesos.
La visita del jefe de Estado forma parte de su agenda de campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) busca recomponer terreno político tras varias semanas de turbulencia interna. La polémica renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura en Buenos Aires, luego de ser vinculado al empresario Fred Machado -detenido y extraditado a Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico-, generó un impacto negativo en la fuerza oficialista.
Los detalles del operativo de seguridad en Mendoza
El operativo fue calificado como “descomunal” por los cronistas presentes en el lugar. La Policía Federal y la Casa Militar estuvieron a cargo del anillo central de custodia, mientras que más de 700 efectivos de fuerzas provinciales y nacionales integraron los perímetros externos. También se instalaron vallas y corredores exclusivos para garantizar el desplazamiento del Presidente y evitar el contacto con los grupos de protesta.
Por la tarde, el mandatario tenía previsto realizar una caminata por la capital provincial, aunque desde su entorno advirtieron que la actividad podría suspenderse por razones de seguridad. Mientras tanto, el dispositivo en San Rafael se mantuvo activo durante toda la jornada, en una visita que, más allá de lo protocolar, volvió a poner de manifiesto el clima social tenso que rodea cada aparición pública del mandatario libertario.
