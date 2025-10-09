Tensión en Mendoza por la llegada de Javier Milei: fuerte operativo de seguridad

Los detalles del operativo de seguridad en Mendoza

El operativo fue calificado como “descomunal” por los cronistas presentes en el lugar. La Policía Federal y la Casa Militar estuvieron a cargo del anillo central de custodia, mientras que más de 700 efectivos de fuerzas provinciales y nacionales integraron los perímetros externos. También se instalaron vallas y corredores exclusivos para garantizar el desplazamiento del Presidente y evitar el contacto con los grupos de protesta.

Por la tarde, el mandatario tenía previsto realizar una caminata por la capital provincial, aunque desde su entorno advirtieron que la actividad podría suspenderse por razones de seguridad. Mientras tanto, el dispositivo en San Rafael se mantuvo activo durante toda la jornada, en una visita que, más allá de lo protocolar, volvió a poner de manifiesto el clima social tenso que rodea cada aparición pública del mandatario libertario.

Embed - MILEI LLEGÓ A MENDOZA: MEGAOPERATIVO DE SEGURIDAD