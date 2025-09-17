Tras marchar a Congreso, universitarios fueron a ver a Cristina Kirchner: el saludo desde el balcón
En una jornada histórica, donde Javier Milei tuvo una nueva derrota en Diputados, la expresidenta se mostró contenta ante la militancia.
Este miércoles 17 de septiembre ha sido una jornada histórica en el país, tanto a nivel legislativo como social: mientras miles de personas marcharon al Congreso de la Nación en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria, la Cámara de Diputados le dio un doble revés al gobierno de Javier Milei, rechazando sus vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, que otorga los fondos necesarios para el funcionamiento del Hospital Garrahan.
De esta manera, la alegría no tardó en llegar a quienes estaban manifestándose en el centro de la Ciudad de Buenos Aires por la salud y la educación pública. Como era de esperarse, aquellos estudiantes y docentes universitarios adherentes a Cristina Kirchner se acercaron a las inmediaciones de su departamento, una vez finalizada la marcha.
Allí, en San José 1111, cantaron y se hicieron oír hasta que la expresidenta salió a saludar. Afortunadamente para quienes se hicieron presentes en el barrio porteño de Constitución, la exmandataria salió al balcón dos veces durante la tarde, con una sonrisa en el rostro y oídos prestos a escuchar las canciones de su militancia.
El posteo de Cristina en X tras la doble derrota de Milei en Diputados
Desde su departamento, la exmandataria compartió sus sensaciones junto a algunas imágenes de los militantes, luego de que Diputados diera un doble revés al Gobierno: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", celebró la presidenta del Partido Justicialista (PJ).
Citando una mítica canción peronista, Cristina recordó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…", y concluyó: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública", expresó, con visible alegría.
