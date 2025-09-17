Tras marchar a Congreso, universitarios fueron a ver a Cristina Kirchner: el saludo desde el balcón

El posteo de Cristina en X tras la doble derrota de Milei en Diputados

Desde su departamento, la exmandataria compartió sus sensaciones junto a algunas imágenes de los militantes, luego de que Diputados diera un doble revés al Gobierno: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", celebró la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

image

Citando una mítica canción peronista, Cristina recordó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…", y concluyó: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública", expresó, con visible alegría.