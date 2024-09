Terrible cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Patricia Bullirch por la fake news oficial sobre la nena gaseada

Sin embargo, Rial desbarató la operación del Gobierno al subir un video, que según contó el conductor de Argenzuela, lo consiguió el periodista de C5N Mauro Fulco, donde se ve la verdad de lo ocurrido en la manifestación: que fue un efectivo, en plena represión, el que tiró el gas que afectó a la pequeña.

En este marco fue que Feinmann directamente apuntó contra la funcionaria. "Te lo manda el jefe de la Policía Federal, junto con la ministra. Los quiero afuera al jefe de la Policía, y espero que el presidente eche a la ministra Patricia Bullrich y a su vocero. A mí no me van a enchastrar ni me man a usar para una operación burda de fake news", disparó.

"Si tengo que putear a la ministra, lo voy a hacer. Y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se puede jugar con nosotros ni con la niña. El Presidente los tiene que hacer renunciar ya", avisó el conductor de LN+.

En este marco, Bullrich llamó a Feinmann mientras estaba al aire para desmentir que el Ministerio de Seguridad "haya hecho algún tipo de operación" sobre la niña de 10 años.

"El Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. Mi tuit es por la irresponsabilidad de la madre y de ninguna manera nosotros hicimos una operación. Me enteré del video por La Nación", sostuvo la titular de la cartera.

El conductor no tardó en salirle al cruce. "¿Sabe quién mandó el video? Su jefe de Policía. Nos lo mandó a las 18 horas. Y su vocero dice que nosotros hicimos correr el video", sentenció.

Cuando Bullrich sostuvo que no iba a "aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos", y Feinmann volvió a cruzarla: "Gasearon a una nena. ¿Quiere que le mande la imagen? Entonces gasearon a la nena".

La explicación final de la ministra de Seguridad fue que "la policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena, y tira gases contra aquellos...", algo que no conformó al periodista, quien reiteró que la niña fue atacada por los efectivos de seguridad.

