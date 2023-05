Martín Tetaz presentó su versión virtual para explicar economía

“Les presentó a Martin Tetaz Virtual (M.T.V.) que protagonizará la segunda temporada del Grand Conurba”, escribió el diputado radical y economista en su cuenta de Twitter. También, adelantó que el "24/5, 19hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes”.

La canción que canta el mini Tetaz dice: “No llegás a fin de mes y te come la inflación, imprimen pesos sin parar”.

“¡Maldita corrupción! ¿Ves? Esto no cambia más. Es tiempo de progresar, entonces tenés que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martin Tetaz, él sabe que hay que hacer, no hay chamuyos acá. Basta de improvisación, que estos tipos no vuelvan más”, canta el Tetaz virtual.

tetaz IA