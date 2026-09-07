Javier Milei defendió su modelo ante The Economist y recibió fuertes críticas

Finalmente, el análisis resaltó el marcado pragmatismo del Gobierno en materia de política exterior para sostener la estabilidad. La administración nacional logró mantener acuerdos financieros vitales con China al extender una línea de intercambio de 19.000 millones de dólares, y logró afianzar de forma contundente sus vínculos estratégicos con los Estados Unidos, factores que resultaron determinantes para estabilizar la moneda nacional en los momentos de mayor debilidad.