Javier Milei defendió su modelo ante The Economist y recibió fuertes críticas
Javier Milei defendió su profundo ajuste fiscal ante The Economist, aunque el medio británico remarcó las serias dificultades que enfrenta su modelo económico.
El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista al medio The Economist para defender su plan de ajuste y la desregulación de la economía. Sin embargo, la publicación británica advirtió sobre la caída del salario, la pérdida de empleos formales y el duro impacto en su imagen pública.
El plan de Javier Milei y las alertas en la economía
El mandatario aseguró que su principal objetivo es profundizar el recorte de gastos y la baja de impuestos si logra la ansiada reelección el próximo año. Además, anticipó que buscará impulsar sin restricciones la inteligencia artificial para lograr convertir al país en una potencia mundial líder en las próximas dos décadas.
A pesar de sus ambiciosas metas, la reconocida publicación destacó un escenario sumamente delicado en el plano social. Si bien el Gobierno logró reducir la inflación a un 2 por ciento mensual, alcanzar un firme superávit fiscal y bajar la pobreza al 28 por ciento, el crecimiento productivo se encuentra estancado.
- Pérdida de empleos: se registró una abrupta disminución de 230.000 puestos de trabajo formales en el sector privado en comparación con los números del año pasado.
- Salarios a la baja: los ingresos de los trabajadores privados continúan por debajo de los niveles registrados al inicio de la actual gestión, mientras que en el sector público la caída es aún más profunda.
- Caída de imagen: el nivel de aprobación presidencial ronda los 30 puntos negativos, fuertemente afectado por las nulas perspectivas laborales, el encarecimiento de la vida y los recientes escándalos.
Los próximos desafíos para Javier Milei y la oposición
Frente a este complejo panorama interno, el medio analizó las posibles alternativas electorales de la oposición de cara a los próximos comicios. Entre los principales rivales figuran Axel Kicillof y Sergio Massa dentro del peronismo, además de referentes de otros espacios como Juan Grabois o Myriam Bregman, quienes intentan capitalizar el creciente descontento social generado por las medidas oficiales.
Finalmente, el análisis resaltó el marcado pragmatismo del Gobierno en materia de política exterior para sostener la estabilidad. La administración nacional logró mantener acuerdos financieros vitales con China al extender una línea de intercambio de 19.000 millones de dólares, y logró afianzar de forma contundente sus vínculos estratégicos con los Estados Unidos, factores que resultaron determinantes para estabilizar la moneda nacional en los momentos de mayor debilidad.
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