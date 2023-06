Victoria Tolosa Paz contestó las críticas de Cristina Kirchner

cristina unidad

"En el proceso del parto fue con contracciones, con dolor, con angustia, con llanto, con desesperanza y con sueños rotos de un montón de personas que confiaron en (Daniel) Scioli y Victoria Tolosa Paz para encarar un proceso que amplíe al peronismo y a Unión por la Patria", siguió la ministra, quien contó que se enteró de la decisión de la fórmula mayoritaria, Sergio Massa - Agustín Rossi a través del canciller Santiago Cafiero, el viernes por la tarde.

Y admitió: "Cristina en la última aparición de ella (en Santa Cruz), muchísimos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner había sido un palito para mí y yo había dicho que no había sentido un palito, que cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos. Lo de ayer fue un palazo frontal".

"Por supuesto (lo sentí), no se puede negar la contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. La unidad tenía que reflejar los tres espacios y aunque ella tenga un encono, a esta altura personal, con el Presidente, cuando decimos que la unidad tiene que contener a todos los matices del frente, cuando tomaron la decisión de que con Cafiero y Scioli sostuviéramos Unión por la Patria con los piecitos adentro del plato, fue una decisión de que no era una persona. No valgo yo por mi nombre y apellido, sino que hay una construcción de abajo hacia arriba", siguió Tolosa Paz.

alberto Fernández victoria tolosa paz.jpg

La ministra confirmó que la intención que tuvieron con Daniel Scioli era representar al peronismo que no se siente identificado con La Cámpora desde hace tiempo y que tampoco adhiere con el Frente Renovador de Massa. "No es cierto que las PASO se declinan por carguitos, no es cierto que yo hago política por algún carguito", advirtió y acusó a la Vicepresidenta de llamar “personalmente” a los gobernadores para pedirles que no acompañaran su carrera en la provincia de Buenos Aires ni a Scioli a nivel nacional.

"Esto nos consta", sentenció.

Y concluyó: "el destrato que ella tuvo hacia mi será, en todo caso, parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero voy a seguir trabajando. Porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformar la vida de millones de argentinos junto a Néstor no me la borra nadie, ni siquiera lo que ella piense de mí".