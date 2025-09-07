Tras el cierre de comicios, Sebastián Pareja celebró haber "crecido"
El principal armador de La Libertad Avanza intentó bajarle las expectativas a sus votantes respecto a los resultados.
Minutos después del cierre de los comicios de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, dio la primera declaración desde el espacio libertario y solo se limitó a celebrar haber "crecido".
El dirigente libertario evitó dar resultados, pero se mostró "muy contento" y destacó el masivo operativo de fiscalización
"La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Pusimos a consideración del bonaerense 2.217 candidatos en todos los distritos y de todas las categorías. Pusimos 45 mil fiscales. Con lo cual, La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires", señaló Pareja en declaraciones televisivas.
Sobre los resultados, que parecen no ser los esperados para LLA, el dirigente intentó bajar las expectativas. "Vamos a esperar un poquito los primeros cómputos para saber hacia dónde se va", consideró.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio.
Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
