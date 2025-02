Tras el descargo de Jonatan Viale, Alberto Fernández volvió a usar un emoji para chicanearlo

En un tramo de su relato, Viale intentó argumentar por qué apoya a Milei, lanzando acusaciones contra el Gobierno anterior, recordando la gestión de la pandemia que en su momento tanto criticó. Y no dejó pasar la oportunidad de cruzar a Fernández, quien el lunes fue viral por su burla al periodista.

"Que los políticos ladrones me den cátedra a mí, no lo acepto. Que el golpeador y fiestero de Alberto Fernández predique moral... cerrá el orto, Alberto, no lo pegues a las mujeres", disparó el hijo de Mauro.

viale alberto fernandez

Al respecto, el expresidente que venía apuntar contra Viale por "encubrir una estafa con una entrevista guionada", esta vez publicó una imagen de la nota y un "game over", junto a la palabra "cómplices". Tal como hizo el lunes en la medianoche, el exmandatario utilizó el emoji del vaso de leche, que también fue parte de la foto.

alberto_ferndez.jpg

Antes de su primera reacción, Alberto había relacionado su reciente procesamiento por violencia de género con el escándalo cripto que retumba en el Gobierno.

"Se rasgan las vestiduras si los llaman 'gorditos lechosos'. Pero no se avergüenzan de encubrir una estafa con una entrevista guionada. Vergüenza", sentenció Fernández el lunes, acompañando el texto con tres emojis de vasos de leche.