Tras el desembarco de Auguadra en la SIDE, aprobaron la nueva Política Nacional de Inteligencia
Javier Milei instruyó a la SIDE a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que deberá establecer los cursos de acción para adecuar la actividad de los organismos al contexto geopolítico y a los intereses estratégicos del Estado.
Tras la intempestiva salida de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y su reemplazo por Cristian Aguadra, hombre también cercano al asesor presidencial sin cargo oficial Santiago Caputo, el gobierno de Javier Milei aprobó este viernes la nueva Política Nacional de Inteligencia.
Así quedó plasmado en el Decreto 864/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Allí se fijaron los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional con el objetivo, según explicaron desde la Casa Rosada, de modernizar su funcionamiento, ordenar sus competencias y redefinir su actuación frente a riesgos y amenazas.
El decreto recordó que la Ley 25.520 estableció el marco jurídico del Sistema de Inteligencia Nacional y que el Decreto 614/2024 dispuso su reestructuración integral.
En ese proceso se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la órbita de la Presidencia, a la que se transfirieron competencias, personal y presupuesto.
El rediseño también incluyó la conformación del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia de Seguridad Nacional (ASN); la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI) como organismos desconcentrados. El objetivo, según el Gobierno, es lograr mayor tecnificación, autonomía funcional y un esquema de trabajo más transparente.
El decreto publicado hoy remarca que el país llevaba más de dos décadas sin fijar una Política de Inteligencia Nacional, producto de la “ausencia de una visión estratégica sobre su importancia”. En ese contexto, la Casa Rosada sostuvo que el sistema debe garantizar información de calidad para anticipar riesgos, amenazas y oportunidades.
El decreto instruye a la SIDE a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que deberá establecer los cursos de acción para adecuar la actividad de los organismos al contexto geopolítico y a los intereses estratégicos del Estado. Esta estrategia incluirá criterios para fortalecer el capital humano y tecnológico del sector.
“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, destacaron desde la SIDE.
Entre los objetivos estratégicos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) subrayaron que la intención será posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar tanto la soberanía como la autonomía estratégica del país.
En la normativa, enfatizaron que se buscará identificar a los actores e intereses que sean afines que contribuyan a la expansión del país internacionalmente, a la vez que se detectarán los factores foráneos que atenten contra “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.
Decreto 864/2025:
