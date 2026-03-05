Así fue el juramento de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia
La jura tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei y el ministro saliente Mariano Cúneo Libarona.
El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en una ceremonia que se llevó a cabo este jueves al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Del acto participaron el saliente Mariano Cúneo Libarona, así como también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem,así como también los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud).
Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano), la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el nuevo viceministro de Justicia se sentaron detrás de la primera fila.
Además, se hicieron presentes otros integrantes del Poder Ejecutivo, funcionarios y familiares, aunque no así personalidades del mundo judicial: solo estuvieron presentes el integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), Santiago Otamendi, el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como Fiscal General porteño, Javier Martín López Zavaleta.
En el acto estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Interior, Diego Santilli, ni el de Defensa, Carlos Presti.
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia
Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.
Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università Degli Studi Di Roma. Además, integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a especialistas de distintos países.
Con más de dos décadas en el Poder Judicial de la Nación, ocupó diversos cargos desde el año 2000. Fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2015 y 2019.
También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso. Antes de asumir la presidencia de la IAP, fue miembro ordinario de su Comité Ejecutivo y vicepresidente por la Región de Latinoamérica en 2021.
En el ámbito académico, es docente titular en elCiclo Básico Común de la UBA y en laUniversidad Católica Argentina, y entre 2020 y 2024 se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Con su designación ya formalizada, Mahiques quedará a cargo de la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, área clave en la relación con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso. En los próximos días se espera la oficialización completa de la transición y la definición de su equipo de trabajo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario