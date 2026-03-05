Así fue el juramento de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università Degli Studi Di Roma. Además, integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a especialistas de distintos países.

Con más de dos décadas en el Poder Judicial de la Nación, ocupó diversos cargos desde el año 2000. Fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2015 y 2019.

También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso. Antes de asumir la presidencia de la IAP, fue miembro ordinario de su Comité Ejecutivo y vicepresidente por la Región de Latinoamérica en 2021.

En el ámbito académico, es docente titular en elCiclo Básico Común de la UBA y en laUniversidad Católica Argentina, y entre 2020 y 2024 se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Con su designación ya formalizada, Mahiques quedará a cargo de la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, área clave en la relación con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso. En los próximos días se espera la oficialización completa de la transición y la definición de su equipo de trabajo.