Pidieron que el juicio por Loan Peña comience el día del cumpleaños del menor: qué respondió el tribunal

Se hace hincapié en “la persistencia de la situación de incertidumbre que rodea a la víctima y al deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado cuando se encuentran comprometidos derechos de un niño”.

Asimismo, se añade que se disponga un cronograma de al menos cuarenta jornadas consecutivas e ininterrumpidas de audiencia, estableciendo la continuidad efectiva del debate hasta su finalización, con las jornadas adicionales que resulten necesarias según el desarrollo de la prueba, incluso mediante la habilitación de días y horas inhábiles o del período de feria judicial, si fuere necesario.

Los abogados resaltan que la solicitud de dicho cronograma es “a fin de asegurar el cumplimiento del estándar constitucional y convencional de plazo razonable y la tutela judicial efectiva tanto de la víctima como de los imputados”.