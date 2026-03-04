Un jugador del Manchester United fue condenado a 15 meses de cárcel por un hecho de 2020

La Justicia griega lo encontró culpable por agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno a oficiales, en un hecho ocurrido a la salida de un bar en la ciudad de Mykonos, donde se encontraba de vacaciones con su familia. El juicio se había postergado en cuatro oportunidades hasta que finalmente se conoció la sentencia de 15 meses de cárcel en suspenso. Esto significa que el futbolista no deberá cumplir prisión efectiva. En reiteradas ocasiones, el propio Maguire negó los cargos y sostuvo su inocencia. Según informó el sitio Sky Sports, la defensa del jugador ya trabaja en la apelación del fallo.