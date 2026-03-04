Un jugador del Manchester United fue condenado a 15 meses de cárcel por un hecho de 2020
El defensor Harry Maguire recibió una pena de 15 meses de prisión en suspenso por un episodio ocurrido en 2020 durante sus vacaciones en Grecia.
Harry Maguire, defensor del Manchester United, fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por un episodio ocurrido en el verano europeo de 2020 en Grecia. La sentencia, dictada por un tribunal local, sacude al club inglés en plena recta final de la temporada.
El central, que atraviesa un buen presente deportivo y se consolidó como uno de los pilares defensivos junto a Lisandro Martínez, enfrenta así una dura noticia extradeportiva cuando el equipo pelea por meterse en la próxima Champions League.
La Justicia griega lo encontró culpable por agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno a oficiales, en un hecho ocurrido a la salida de un bar en la ciudad de Mykonos, donde se encontraba de vacaciones con su familia. El juicio se había postergado en cuatro oportunidades hasta que finalmente se conoció la sentencia de 15 meses de cárcel en suspenso. Esto significa que el futbolista no deberá cumplir prisión efectiva. En reiteradas ocasiones, el propio Maguire negó los cargos y sostuvo su inocencia. Según informó el sitio Sky Sports, la defensa del jugador ya trabaja en la apelación del fallo.
¿Juega ante Newcastle?
La noticia se conoció el mismo día en que el Manchester United debe enfrentar a Newcastle como visitante, desde las 17.15 de la Argentina, en un duelo clave por la clasificación a la Champions League. El equipo necesita finalizar en el top 4 de la Premier League para asegurar su lugar en la próxima edición del torneo continental. En principio, Maguire se encuentra junto a la delegación, aunque su presencia como titular se definirá más cerca del inicio del partido.
En una jornada decisiva, el United también estará atento a otros resultados: Liverpool cayó de manera sorpresiva ante Wolverhampton, mientras que Chelsea y Aston Villa se enfrentan entre sí en otro cruce directo por los puestos de privilegio.
