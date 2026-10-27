"Mi querida amiga": el emotivo mensaje de Lula da Silva a Cristina Kirchner
El presidente reelecto de Brasil le dedicó un sentido mensaje a la exmandataria que había calificado el triunfo en el balotaje como un "17 de Octubre electoral".
En el marco de las intensas repercusiones internacionales tras su histórica victoria en la segunda vuelta electoral, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con quien mantiene un histórico vínculo personal y político.
Tal como lo hizo en las últimas horas con el exministro de Economía, Sergio Massa, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) utilizó su cuenta en la red social X este martes para responder a las cálidas felicitaciones que la exmandataria argentina le había enviado el domingo por la noche apenas se conocieron los cómputos oficiales del Tribunal Superior Electoral.
"Defensa de una América Latina soberana y próspera"
En su publicación, el veterano dirigente brasileño destacó el acompañamiento de Cristina Kirchner a lo largo de las últimas décadas y reafirmó la coincidencia ideológica respecto al destino estratégico del continente.
"Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner (@CFKArgentina), por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre has estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera", expresó Lula da Silva.
El "17 de Octubre electoral" que vio Cristina Kirchner ante el triunfo de Lula da Silva
El posteo de Lula respondió a la efusiva carta enviada por la expresidenta apenas confirmada la tendencia irreversible en las urnas del país vecino. En aquel mensaje del domingo por la noche, Cristina Kirchner comparó la movilización popular en Brasil con una fecha emblemática de la historia del peronismo y celebró el hito político del referente sindical:
"FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", había redactado la ex vicepresidenta argentina.
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