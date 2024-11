Tras intervención de Mauricio Macri, el PRO no dará quórum en Diputados para modificar la Ley de DNU

“Mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo. Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad”, argumentaron desde el bloque macrista, a través de un comunicado.