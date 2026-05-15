Alertan por una ola de renuncias en universidades públicas: "Más de 10 docentes dejan por día"

La situación golpea especialmente a las universidades más grandes del país. Solo en la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas perdió 438 docentes desde comienzos de 2024, mientras que Ingeniería registró 342 renuncias y Veterinarias más de 100 bajas. En paralelo, instituciones históricas como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini también sufrieron una fuerte reducción de personal.

Detrás de esa fuga aparece un factor central: los salarios. Hoy, un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple cobra alrededor de $260.000 mensuales, una cifra que en muchos casos queda muy por debajo del costo de vida actual y obliga a docentes e investigadores a multiplicar trabajos para sobrevivir.

En el mundo universitario ya se volvió habitual encontrar profesores manejando Uber, vendiendo comida o acumulando varios empleos simultáneos para sostener ingresos mínimos. El deterioro salarial acumulado desde noviembre de 2023 ya supera el 33% en términos reales y los gremios aseguran que los ingresos actuales incluso quedaron por debajo de los niveles posteriores a la crisis de 2001.

La sensación dentro de muchas facultades es que el sistema comenzó lentamente a vaciarse desde adentro. Y el problema no impacta solamente en las aulas: también empieza a sentirse en laboratorios, hospitales universitarios, investigaciones científicas y áreas estratégicas vinculadas a salud, tecnología y desarrollo.

El panorama presupuestario tampoco ayuda. Según distintos informes universitarios, las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria superior al 37% desde diciembre de 2023. Además, para 2026 se proyecta el nivel de inversión universitaria más bajo desde fines de los años 80 medido en relación al PBI.

A eso se suma la paralización de obras de infraestructura y el recorte de partidas millonarias destinadas a mejoras edilicias y equipamiento en universidades de distintas provincias.