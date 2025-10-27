Tras su resonante triunfo en las legislativas, Javier Milei insistió en que "lo peor ya pasó"

javier milei contra la prensa internacional

El mandatario libertario también se refirió a las medidas económicas y reformas que prevé impulsar en la segunda mitad de la gestión. "En el contexto donde bajaba fuertemente la inflación y la actividad se estaba recuperando de manera muy vigorosa, pensa que si seguís ese sendero estarías duplicando el PBI per cápita en menos de 10 años, y en 20 años lo cuadruplicas. Tiene categoría de milagro", consideró.

Reiteró su férrea defensa al equilibrio fiscal, el cual "a partir del mes de febrero, y sobre todo durante marzo, tuvo un torpedeo sistemático", criticando a la oposición en el Congreso. Destacó que "hicimos el saneamiento del activo del Banco Central, abrimos el cepo al dólar, y aún en ese clima de euforia empezamos la recomposición del pasivo del BCRA", explicó Milei, lo que calificó como "fundamental".

El triunfo en las elecciones le da al Gobierno un impulso importante para su plan de reformas, muchas de ellas con impacto directo sobre la economía. "Lo que sucedió con el accionar del Congreso es que, durante los dos primeros años de gestión, se dio una consagración histórica de nuestra visión sobre la economía, porque mientras que la política no estorbó el crecimiento fue expansivo", sentenció.

voto milei

En esa línea, Milei dio el crédito del éxito de su plan económico a la "motosierra", emblema libertario. "La inflación bajó, la pobreza cayó, la indigencia también, los salarios reales subieron en todas sus líneas y el PBI subió. Hay una explicación técnica y es que cuando haces un ajuste se da un aumento del ahorro, y con ese aumento del ahorro la inversión es expansiva. Lo podes ver en los RIGI, donde tenemos más de 20.000 aprobados y 100 mil millones de dólares en cartera. Eso prueba, más las reformas y las aperturas, que el modelo si funciona", dijo.