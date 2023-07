Chubut: dictan prisión preventiva por ataque de campaña a puntero vinculado al candidato Ignacio Torres

“Parecía una escena de película. Pero fue real y armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. (El intendente de Trelew, Adrián) Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo”, aseguró Luque tras el cruce de acusaciones, y sentenció: “La violencia de Torres y su socio Maderna es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita”.

“Estoy consternado por lo que sucedió. Gracias a Dios y por un milagro no pasó una tragedia. Me duele muchísimo lo que está sucediendo en Trelew y las cosas cuando suceden así no son por casualidad sino causalidad, por irresponsabilidades políticas”, dijo entonces el candidato de Arriba Chubut.

image.png

Los avances en la investigación por la balacera que sufrió Juan Pablo Luque

Tras diversos allanamientos de los que participaron efectivos de la Comisaría Segunda con la colaboración de personal del GEOP de Rawson y Comodoro Rivadavia, Infantería, Criminalística y Unidad Regional, este martes la Policía del Chubut detuvo a dos sujetos por el violento ataque, de acuerdo con La Nación.

EL operativo se realizó sobre cuatro viviendas en el marco de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal en la causa “daño y abuso de armas”; y en las viviendas secuestraron indumentaria usada por los individuos al momento de efectuar los disparos, dos municiones marca Magnum 357, teléfonos celulares, una moto Honda utilizada como medio de movilidad a la hora de amedrentar a la multitud, un arma de fuego calibre 9 MM con un cargador con 12 municiones.

También se encontró equipos de comunicación de mano con su cargador, un almacén cargador con 13 municiones; 38 municiones que se encontraban dentro de una caja de cartón marca Magtech, y 14 municiones que se encontraban dentro de un bolso.

Quién es el imputado por el ataque a Juan Pablo Luque en Trelew

La fiscal general Julieta Gamarra dio a conocer este miércoles la imputación que le cabe a Pablo Patricio Alarcón, por su vinculación con los hechos de violencia. Según argumentó, quedó demostrado que fue uno de los agresores durante los incidentes.

De acuerdo con La Nación, Gamarra indicó que durante los allanamientos se secuestraron elementos de prueba y se detuvo a Alarcón sobre las 5 de la mañana, “encontrándose acostado y con un arma calibre 9mm”, sostuvo.

En tanto, hay un segundo detenido, identificado como Nicolás Ariel Ávila, cuya situación se resolverá este jueves. Según resolvió la jueza, será revisada a partir de las 8, por lo que fue trasladado a dependencias policiales nuevamente.

Tanto Ávila como Alarcón y “otra persona comenzaron a realizar numerosos disparos para impedir el traslado de la gente, a la vez que les pedían que se vayan. También utilizaron una motocicleta, donde dos de ellos circulaban efectuando disparos”, relató la fiscal, y agregó que “se efectuaron disparos de armas de fuego y si bien se secuestraron en el sitio seis balas servidas, los testigos dan cuenta que fueron mas de una docena de estallidos”.

Cuando Alarcón fue detenido, al momento de la irrupción del grupo GEOP tenía entre sus manos el arma sin autorización legal con doce municiones y en condiciones de uso.

El Ministerio Público Fiscal calificó lo ocurrido como el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y en concurso real con tenencia de arma de guerra en calidad de autor.