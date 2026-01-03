Trump aseguró que siguió en vivo la captura de Maduro como un "show televisivo"

La exposición de Trump se llevará a cabo a partir de las 13 de Argentina. Se espera que pueda proporcionar mayores indicios sobre la situación de Maduro y el futuro político de Venezuela. En principio, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que el mandatario sudamericano se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos. Además agregó que Maduro fue detenido como parte de una orden de arresto y será llevado para enfrentar cargos criminales.

En una entrevista con The New York Times a los pocos minutos de anunciar la salida del presidente venezolano de su país, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. “Fue un buen plan y de muchas tropas y grandes personas. Fue una operación brillante”, recalcó.

Cuando le preguntaron si tenía aprobación del Congreso, el presidente dijo que va a responder todos los temas durante la conferencia de prensa prevista para más tarde. Sin embargo, destacó: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”.

El senador Mike Lee, a través de la red social X, indicó que mantuvo una conversión telefónica con Rubio en la que le anticipó que "no habrá nuevas acciones militares en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

Después de que el gobierno norteamericano diera a conocer la captura de Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sostuvo que se desconoce el paradero de líder del régimen y su esposa y exigió: “Pedimos una prueba de vida”.