Fernanda Callejón se emocionó tras el pedido de arresto contra Ricky Diotto
La actriz atravesó un momento delicado en plena audiencia judicial y no pudo contener las lágrimas.
La disputa legal entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, con un pedido de detención en plena audiencia y una escena de fuerte impacto emocional que tuvo a la actriz como protagonista.
El episodio se dio en el marco del proceso judicial que ambos mantienen desde su separación, en el que se discuten distintos aspectos vinculados a su vínculo y a la dinámica familiar tras la ruptura. Durante una audiencia clave, la defensa de Callejón solicitó que se ordenara la detención inmediata de Diotto, al considerar que habría incurrido en una conducta intimidatoria hacia una testigo relevante dentro del expediente.
De acuerdo a lo que trascendió en programas de espectáculos y fuentes cercanas al caso, el planteo tuvo origen en un episodio ocurrido días antes, durante la comunión de la hija que tienen en común. Allí, según esta versión, el músico habría tomado fotografías que generaron incomodidad en el entorno y, particularmente, en una persona que luego sería considerada testigo en la causa.
Este hecho fue presentado ante el juez como un elemento de preocupación, bajo el argumento de que podría interpretarse como una forma de presión o amedrentamiento. Por ese motivo, la representación legal de la actriz avanzó con el pedido de detención, buscando una medida más contundente por parte de la Justicia.
La audiencia, que se extendió por varias horas, estuvo marcada por un clima de alta tensión. Hubo momentos de discusiones, planteos cruzados entre las partes y una carga emocional evidente en todos los involucrados. Tanto Callejón como Diotto se mostraron visiblemente afectados por la situación, en un contexto que ya venía escalando en los últimos meses.
En ese marco, la actriz protagonizó uno de los momentos más sensibles de la jornada: tras declarar, se quebró y no pudo contener las lágrimas, evidenciando el desgaste personal que le genera el conflicto judicial. Su reacción no pasó desapercibida y fue uno de los puntos más comentados posteriormente en los medios.
Finalmente, el magistrado a cargo de la causa resolvió no hacer lugar al pedido de detención contra Diotto. Sin embargo, sí dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas la prohibición de establecer contacto con los testigos involucrados, con el objetivo de preservar el normal desarrollo del proceso.
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