Tuitero libertario reveló cuánto cobra por posteos y por "silencios" en redes sociales

Tuitero libertario reconoce haber vendido su silencio a un político libertario

En otro corte de la misma entrevista, Casaretto reconoce que un funcionario "compró su silencio", pero no señaló de quién se trata, sino que detalló que su única labor era no mencionarlo en redes sociales, en lo que se presume que es una estrategia para desviar la atención de un político corrupto o en problemas.

"¿Cuánto te pagaron para que no los menciones más?", consultó el periodista, a lo que el tuitero respondió: "Un millón por mes para que no hable".

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