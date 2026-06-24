Tuitero libertario reveló cuánto cobra por posteos y por "silencios" en redes sociales
Se trata de Fran Casaretto, reconocido por ser un "troll" del gobierno de Javier Milei y un fiel militante de las necesidades de la administración actual.
En las últimas horas, se viralizó en redes sociales una entrevista que el periodista Ramón Indart realizó a Fran Casaretto, reconocido por ser un tuitero libertario que difunde fake news y luego debe salir a pedir perdón.
En el reportaje, Casaretto reconoció de manera explícita que la política paga dinero a los operadores digitales no solo para militar, sino también para callar.
En este sentido, detalló que le pagaron un millón de pesos por mes para "comprar su silencio" respecto a las polémicas que involucraban a figuras del gobierno de Javier Milei, un entramado que la oposición y los medios vincularon directamente con el entorno de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
"Tenés usuarios de Twitter que cobran muchísimo. Han llegado a cobrar un millón de pesos por tuit. Pasa que ese tuit se va a dos millones de personas, entonces al que lo está poniendo no le cuesta nada", explicó.
Tuitero libertario reconoce haber vendido su silencio a un político libertario
En otro corte de la misma entrevista, Casaretto reconoce que un funcionario "compró su silencio", pero no señaló de quién se trata, sino que detalló que su única labor era no mencionarlo en redes sociales, en lo que se presume que es una estrategia para desviar la atención de un político corrupto o en problemas.
"¿Cuánto te pagaron para que no los menciones más?", consultó el periodista, a lo que el tuitero respondió: "Un millón por mes para que no hable".
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