Estallaron los memes y reacciones por la caída de Instagram y Facebook

La interrupción también recordó otras caídas similares que afectaron a grandes plataformas en los últimos años, donde la reacción de los internautas suele repetirse: primero llegan las dudas, después los reclamos y finalmente el humor para transformar el problema en tendencia.

Hasta el momento, los inconvenientes generaron repercusión en redes alternativas, donde miles de personas compartieron capturas, comentarios y memes sobre la inesperada caída.

Además, la situación volvió a dejar en evidencia el impacto que tienen estas aplicaciones en la vida cotidiana de millones de personas. En pocos minutos, una falla técnica alcanzó gran repercusión y convirtió un simple problema de conexión en uno de los temas más comentados del momento.

Memes y reacciones por la caía de Instagram y Facebook

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lewisa95/status/2069530003025388027&partner=&hide_thread=false Me heading to Twitter to see if anyone else’s Instagram is down pic.twitter.com/kEkBhv0euo — Lewis (@lewisa95) June 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fernandudu98/status/2069532598901129371&partner=&hide_thread=false Yo corriendo a X para avisar que Instagram está caído pic.twitter.com/cocHqxvBdk — fernanda (@Fernandudu98) June 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lucasbellook/status/2069535040212545775&partner=&hide_thread=false Cuando se cae Facebook e Instagram y vienen todos a plaguear a Twitter jajaja pic.twitter.com/GSe0ARakKy — (@Lucasbellook) June 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabiola_erikaa/status/2069537810499953067&partner=&hide_thread=false O evento de sempre entrar no X pra ver se o Instagram realmente caiu ou se é a minha internet. pic.twitter.com/Rdi1NfRAMI — yukiiii (@fabiola_erikaa) June 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wesleyaguiarz/status/2069539753137987601&partner=&hide_thread=false O Instagram caiu

O WhatsApp caiu



Mark zuckerberg eu namoro a distância não faz isso comigo pic.twitter.com/OLaxRkZ0Gp — Aguiar (@wesleyaguiarz) June 23, 2026