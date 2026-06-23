MinutoUno

Estallaron los memes y reacciones por la caída de Instagram y Facebook

Tecno

Las redes sociales de Meta dejaron de funcionar para miles de personas y la falla rápidamente se convirtió en tendencia.

Memes y reacciones tras la caída de Instagram y Facebook.

Memes y reacciones tras la caída de Instagram y Facebook.

Durante la jornada de este martes, usuarios de distintas partes del mundo reportaron inconvenientes para acceder a Instagram y Facebook, dos de las plataformas más utilizadas del ecosistema digital. La falla generó problemas al momento de cargar contenido, actualizar publicaciones e ingresar a las cuentas.

El desperfecto provocó sorpresa entre quienes intentaban utilizar las aplicaciones y comenzaron a compartir sus experiencias en otras redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que una plataforma masiva presenta problemas, las consultas y comentarios crecieron rápidamente.

Mientras muchos usuarios intentaban confirmar si la caída era general o si se trataba de un inconveniente particular con sus dispositivos, otros aprovecharon la situación para reaccionar con humor.

Ante la caída de las plataformas de Meta, X (ex Twitter) se convirtió en el lugar elegido para descargar la frustración y también para hacer bromas sobre lo ocurrido. Los memes aparecieron en cuestión de minutos, con referencias a la dependencia de las redes sociales y a la sorpresa de quedarse sin acceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069542924409286771&partner=&hide_thread=false

Algunos usuarios compararon la situación con “el fin del mundo”, mientras que otros hicieron chistes sobre la necesidad de volver a comunicarse por otros medios ante la imposibilidad de abrir Instagram o Facebook.

La interrupción también recordó otras caídas similares que afectaron a grandes plataformas en los últimos años, donde la reacción de los internautas suele repetirse: primero llegan las dudas, después los reclamos y finalmente el humor para transformar el problema en tendencia.

Hasta el momento, los inconvenientes generaron repercusión en redes alternativas, donde miles de personas compartieron capturas, comentarios y memes sobre la inesperada caída.

Además, la situación volvió a dejar en evidencia el impacto que tienen estas aplicaciones en la vida cotidiana de millones de personas. En pocos minutos, una falla técnica alcanzó gran repercusión y convirtió un simple problema de conexión en uno de los temas más comentados del momento.

Memes y reacciones por la caía de Instagram y Facebook

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lewisa95/status/2069530003025388027&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fernandudu98/status/2069532598901129371&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lucasbellook/status/2069535040212545775&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabiola_erikaa/status/2069537810499953067&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wesleyaguiarz/status/2069539753137987601&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jonathanwsg/status/2069538158677475640&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas