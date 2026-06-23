Qué pasó con Instagram y Facebook: usuarios reportan caída masiva
Miles de internautas reportaron fallas masivas. Te contamos qué pasó con Instagram y Facebook tras la severa caída registrada en el portal Downdetector hoy.
Las redes sociales de Meta sufrieron severos inconvenientes técnicos durante la jornada. Miles de internautas se preguntaron desesperadamente qué pasó con Instagram y Facebook luego de que sus cuentas se cerraran inesperadamente y no pudieran actualizar el feed, lo que generó de inmediato una ola de quejas en otras plataformas.
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Por qué fallan Instagram y Facebook a nivel global
Los reportes de Downdetector revelaron que el problema fue generalizado para los usuarios de ambas plataformas. Las capturas del portal muestran un pico sumamente pronunciado y vertical de denuncias que se dispararon en cuestión de minutos de manera abrupta, evidenciando una falla severa en los servidores.
Entre los incidentes más reportados por la comunidad se destacaron la imposibilidad absoluta de cargar nuevas publicaciones, la pantalla en blanco al intentar acceder a los perfiles y reiterados problemas al momento de intentar iniciar sesión desde los teléfonos celulares y las versiones web.
Hasta el momento, la compañía tecnológica no ha emitido un comunicado oficial detallando la raíz técnica del inconveniente, pero los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer la totalidad del servicio.
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