Ya afuera de Boca, Ander Herrera jugó un picado en Pilar y sorprendió a todos

Poco después de su salida, Ander Herrera pasó por el predio de Ezeiza para retirar sus pertenencias y allí dejó en claro que, aunque su etapa como futbolista del club terminó, su vínculo con Boca no se cortará.

“He sido muy feliz aquí en este último año y medio, la he pasado muy bien, he conocido gente increíble. La gente que forma a Boca me va a marcar para el resto de mi vida. Quiero mucho a este club. Soy un agradecido y desde la distancia voy a intentar ayudar, apoyar, y como dije el otro día, Boca siempre me va a tener para lo que necesite”, aseguró. Sus palabras ratificaron el cariño que construyó por el club y también dejaron abierta la puerta a un posible regreso en el futuro, aunque todavía no está claro en qué rol podría darse.

Qué dijo Ander Herrera sobre la chance de dirigir a Boca

Consultado sobre una eventual posibilidad de ser director técnico de Boca, el español fue prudente y remarcó el respeto que siente por la institución. “Le tengo tanto respeto a este club y a su historia que hay que formarse muy bien y estar preparado para dirigirlo”, explicó.

En la misma línea, agregó: “Yo me voy a formar, no sé de momento qué voy a hacer, si voy a seguir jugando un poquito más. Pero obviamente me gusta dirigir, trabajar con los chicos más jóvenes, pero Boca son palabras mayores. Ojalá algún día esté preparado para volver a este club desde otro rol, pero me gusta ser humilde y prudente con los pasos que voy a dar”.

Mientras define su próximo destino, Ander Herrera se mantiene cerca de la pelota y también de Boca, un club que, según dejó claro en sus propias palabras, lo marcó para siempre.