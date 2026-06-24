Ya afuera de Boca, Ander Herrera jugó un picado en Pilar y sorprendió a todos
Ander Herrera fue visto en un picado en Pilar tras su salida de Boca. El español hizo un golazo y volvió a dejar un mensaje de cariño para el club.
Ander Herrera ya no es jugador de Boca, pero su relación con el fútbol sigue más viva que nunca. A pocos días de su emotiva despedida del Xeneize, el mediocampista español fue visto disputando un picado en Pilar, donde se mostró activo, convirtió un golazo y dejó en claro que todavía tiene cuerda para seguir dentro de una cancha.
El exfutbolista de Manchester United continúa en la Argentina junto a su familia y, mientras atraviesa unos días de descanso tras su salida del club de la Ribera, aprovechó para despuntar el vicio con amigos en un predio de la localidad bonaerense.
El picado de Ander Herrera en Pilar tras su salida de Boca
Herrera jugó un partido informal en Crandon Camp, en Pilar, y se lo pudo ver con la camiseta número 21 del Manchester United. Durante el encuentro participó activamente del juego y se llevó una de las jugadas más destacadas de la jornada al marcar un gol desde larga distancia, aprovechando que el arquero estaba adelantado.
La escena se viralizó rápidamente entre los hinchas de Boca y volvió a poner en foco al mediocampista, que hace apenas unos días se había despedido del club en medio de la emoción y con un mensaje muy fuerte hacia la institución.
Poco después de su salida, Ander Herrera pasó por el predio de Ezeiza para retirar sus pertenencias y allí dejó en claro que, aunque su etapa como futbolista del club terminó, su vínculo con Boca no se cortará.
“He sido muy feliz aquí en este último año y medio, la he pasado muy bien, he conocido gente increíble. La gente que forma a Boca me va a marcar para el resto de mi vida. Quiero mucho a este club. Soy un agradecido y desde la distancia voy a intentar ayudar, apoyar, y como dije el otro día, Boca siempre me va a tener para lo que necesite”, aseguró. Sus palabras ratificaron el cariño que construyó por el club y también dejaron abierta la puerta a un posible regreso en el futuro, aunque todavía no está claro en qué rol podría darse.
Qué dijo Ander Herrera sobre la chance de dirigir a Boca
Consultado sobre una eventual posibilidad de ser director técnico de Boca, el español fue prudente y remarcó el respeto que siente por la institución. “Le tengo tanto respeto a este club y a su historia que hay que formarse muy bien y estar preparado para dirigirlo”, explicó.
En la misma línea, agregó: “Yo me voy a formar, no sé de momento qué voy a hacer, si voy a seguir jugando un poquito más. Pero obviamente me gusta dirigir, trabajar con los chicos más jóvenes, pero Boca son palabras mayores. Ojalá algún día esté preparado para volver a este club desde otro rol, pero me gusta ser humilde y prudente con los pasos que voy a dar”.
Mientras define su próximo destino, Ander Herrera se mantiene cerca de la pelota y también de Boca, un club que, según dejó claro en sus propias palabras, lo marcó para siempre.
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