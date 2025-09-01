Un exdiputado neuquino fue demorado en Chile con municiones sin declarar
Edgardo Della Gáspera, exlegislador del MPN, quedó bajo investigación por presunto contrabando tras hallársele 50 cartuchos calibre .22 en un control fronterizo.
Un episodio con fuerte repercusión política sacudió a Neuquén y cruzó la cordillera hasta Chile: el exdiputado provincial Edgardo Daniel Della Gáspera fue interceptado en el Paso Internacional Pino Hachado cuando intentaba ingresar al país vecino con municiones no declaradas.
El dirigente, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y cercano al exgobernador Omar Gutiérrez, quedó en la mira de la justicia chilena bajo la figura de presunto contrabando de municiones. El hecho ocurrió durante la mañana del viernes, cuando Carabineros realizaban un control rutinario sobre una camioneta Toyota Hilux gris proveniente de Neuquén.
Della Gáspera viajaba acompañado y, según la declaración jurada que presentó en la Aduana chilena, aseguró que no llevaba nada más que equipaje de viaje. Sin embargo, la inspección reveló lo contrario: en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor había una caja con 50 cartuchos calibre .22 marca Orbea.
La situación provocó la inmediata intervención de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, quien dispuso que las municiones quedaran bajo custodia oficial de Carabineros. El exlegislador reconoció ser responsable del hallazgo y admitió haber omitido su declaración, aunque ello no lo eximió de la denuncia formal.
La causa quedó encuadrada en el artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y en la Ley 17.798 de Armas y Explosivos de Chile. La investigación continúa y las autoridades chilenas buscan determinar si se trató de un hecho aislado o de una práctica con fines comerciales.
Della Gáspera, domiciliado en la estancia La Marita de Loncopué, tiene un recorrido político de peso en la provincia: fue diputado entre 2012 y 2015 durante la gestión de Jorge Sapag, y un año más tarde ocupó la banca que había dejado vacante el fallecido Luis Sapag. Ahora, su trayectoria queda opacada por un episodio judicial que lo coloca en una posición delicada.
