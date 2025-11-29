Un pastor evangélico se molestó y quejó por "un oratorio que discrimina" en el Senado

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve que el lugar fue equipado con tres filas de bancos y un estrado, junto a las banderas argentina y vaticana. No se observan símbolos religiosos específicos. Para Saracco, que se destine un espacio a la espiritualidad en un país donde la mayoría profesa alguna fe es algo positivo, pero advirtió que “el problema es que no es un lugar abierto a todos, sino sólo para algunos”.