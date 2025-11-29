Un pastor evangélico se molestó y quejó por "un oratorio que discrimina" en el Senado
El referente religioso se mostró en contra de la inclusión de la bandera del Vaticano en el despacho que ocupaba el exlegislador expulsado Kueider.
Norberto Saracco es un pastor evangélico muy reconocido y referente de las comunidades cristianas, que en las últimas horas cuestionó la decisión del Senado de convertir el antiguo despacho del exsenador expulsado Edgardo Kueider en un oratorio. También criticó que allí se haya colocado la bandera del Vaticano, lo que consideró “un pequeño gesto de discriminación”. Según dijo, esto “nos hace volver a épocas que creíamos superadas”.
Saracco es pastor de la iglesia evangélica Buenas Nuevas, en Parque Avellaneda, que dirige desde hace casi 40 años. En julio pasado ya había manifestado su desacuerdo con la presencia del presidente Javier Milei en la inauguración de un templo evangélico en Resistencia.
Sobre el nuevo oratorio, señaló la paradoja de que se mantenga como espacio de oración el despacho de un exlegislador investigado en Paraguay por presunta corrupción, después de haber sido encontrado con 200.000 dólares sin declarar. Más allá de eso, cuestionó la decisión del Senado, presidido por Victoria Villarruel.
En las imágenes difundidas en redes sociales se ve que el lugar fue equipado con tres filas de bancos y un estrado, junto a las banderas argentina y vaticana. No se observan símbolos religiosos específicos. Para Saracco, que se destine un espacio a la espiritualidad en un país donde la mayoría profesa alguna fe es algo positivo, pero advirtió que “el problema es que no es un lugar abierto a todos, sino sólo para algunos”.
Agregó que la presencia de la bandera del Vaticano “nos devuelve a tiempos que pensábamos superados”. Aclaró que no cree que sea una iniciativa directa de la Iglesia católica, sino más bien el resultado de “personas que quieren quedar bien con ciertos sectores”. Aun así, remarcó que esto ocurre “en las más altas esferas del poder”, y se preguntó cuánto falta para que en el país haya verdadera libertad e igualdad.
La instalación del oratorio coincide con el reclamo reciente de la Conferencia Episcopal Argentina a Villarruel para que avance el tratamiento de un proyecto que regula las apuestas online. La Iglesia advierte que el juego digital está creciendo sin control entre adolescentes y jóvenes. El pedido busca evitar que la iniciativa, aprobada en Diputados el año pasado, pierda estado parlamentario a fin de mes.
