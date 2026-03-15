Una banda proyectó una imagen de Javier Milei con una esvástica en la frente durante el Lollapalooza Chile
Ocurrió durante la edición del festival realizada en el país vecino, donde también se exhibieron imágenes intervenidas de Benjamin Netanyahu y del flamante presidente de Chile, José Antonio Kast.
Un episodio con fuerte carga política se registró durante la última edición del Lollapalooza Chile, cuando una banda local generó repercusión al exhibir en pantalla imágenes de dirigentes internacionales intervenidas con el símbolo de la esvástica. El hecho incluyó también la figura del presidente argentino Javier Milei.
El momento se produjo en el marco de la presentación del grupo chileno Candelabro, que subió al escenario montado en el Parque O’Higgins de Santiago y realizó una versión de “Ultraderecha”, tema de Los Prisioneros. La interpretación estuvo acompañada por una puesta visual que reforzó un mensaje de tono político.
Durante el show, según informó Noticias Argentinas, las pantallas del festival mostraron fotografías de distintas figuras públicas —entre ellas Javier Milei, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente chileno José Antonio Kast— con el símbolo asociado al nazismo sobre sus frentes. La secuencia culminó con la aparición del texto “Ultra Derecha” en color rojo.
De acuerdo con lo consignado por medios locales, la presentación también incluyó expresiones críticas hacia el actual gobierno chileno. En ese contexto, el cantante del grupo dedicó comentarios irónicos a la audiencia y realizó nuevas referencias visuales en las pantallas del escenario.
El episodio difundido a través de Noticias Argentinas, rápidamente generó repercusión en redes sociales y en el ámbito político, reavivando el debate sobre los límites del mensaje artístico dentro de los grandes festivales internacionales.
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