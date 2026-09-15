Una concejal de Misiones sorprendió con su capacidad discursiva: "Me chupa la pi... la opinión de los zurdos"
Embebida en el espíritu libertario, la concejal y docente del distrito de Montecarlo, en Misiones, citó al presidente Javier Milei y agradeció el "hate".
Una concejal libertaria de Misiones sorprendió esta semana con su capacidad discursiva en un programa de streaming al decir que le "chupa la pi..." la opinión de "los zurdos", y que el "hate" que recibe "tracciona" su presencia y peso en las redes sociales.
Una concejal de Misiones sorprendió con su capacidad discursiva: "Me chupa la pi..."
Patricia Buckmayer, integrante del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Montecarlo, en Misiones, afirmó que no teme a las críticas de la oposición a La Libertad Avanza, ni siquiera cuando están dirigidas a sus memes sobre autos Falcon verdes con "un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando".
"No les tengo miedo, psicopatéenme todo lo que quieran, no les tengo miedo. En serio lo digo, me encanta, lo disfruto porque tengo una personalidad... a mí me chupa tres maples de huevos lo que piensen de mí. Hay una frase que Javier Milei dice, y que la voy a decir acá, porque me chupa la p... la opinión de los zurdos", sentenció en el streaming Bimax.
"Estamos en libertad de expresión (sic), estamos un stream, así que a mí me chupa la p... la opinión de los zurdos", repitió la invitada antes de convenir: "No tengo, pero es la frase de nuestro Presidente y yo me identifico con esa frase".
"Ahora, el día que los zurdos me empiecen a facturar a mí ahí sí me voy a preocupar lo que yo piense, pero sino no. Porque con cada 'hate' que me hacen me traccionan, fijate cómo me traccionaron con el Falcon verde", resaltó encantada entre risas mientras sus interlocutoras funcionaban como caja de resonancia.
Además de concejal, Buckmayer es maestra de escuela primaria y se desempeña en el mismo departamento de la provincia de Misiones donde ocupa su puesto de concejal.
Como suele ocurrir con los programas de streaming, un clip de su participación en el episodio de Bimax se volvió viral este martes y entró al archivo de frases repudiables sostenidas por integrantes de La Libertad Avanza o sus simpatizantes y operadores mediáticos.
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