Una concejal de Misiones sorprendió con su capacidad discursiva: "Me chupa la pi... la opinión de los zurdos"

Además de concejal, Buckmayer es maestra de escuela primaria y se desempeña en el mismo departamento de la provincia de Misiones donde ocupa su puesto de concejal.

Como suele ocurrir con los programas de streaming, un clip de su participación en el episodio de Bimax se volvió viral este martes y entró al archivo de frases repudiables sostenidas por integrantes de La Libertad Avanza o sus simpatizantes y operadores mediáticos.