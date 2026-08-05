Denunciaron al militante libertario que pidió tirar napalm en la provincia de Buenos Aires desde un streaming

El streamer también habló de "expulsarla del territorio nacional", para que pueda hacer su propia nación, "con alcohol y mujerzuelas".

Sarubbi Benítez reconoció que aplicaría un criterio "100% arbitrario" para decidir si habitantes de la provincia de Buenos Aires podrían mudarse a otros puntos del país y que la "portación de cara" sería parte del combo.

Antes conocido online como "Gordo Leyes", Sarubbi Benítez es un abogado de 41 años que desembarcó en Carajo con su programa y, lejos de hacer reír más que a algunos miembros de su equipo -ni siquiera todos- perdió auspiciantes esta semana por sus "propuestas" contra la provincia de Buenos Aires y su población.

La denuncia en su contra se basa en el artículo 3 de la Ley 23.592, donde costa que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", cierra el artículo.