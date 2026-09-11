Un muerto, casas destruidas y evacuados por el fuerte temporal que azotó a Misiones

Eldorado y San Antoni, otras localidades de Misiones azotadas por el temporal

Eldorado fue otra de las ciudades afectadas por el fenómeno que allí duró poco más de 10 minutos, pero incluyó abundantes precipitaciones, caída de granizo de importantes dimensiones e intensas ráfagas de viento, según dan cuenta medios locales.

Voladuras de techos, caída de árboles y de postes de madera y hormigón, cables tendidos sobre la vía pública y anegamientos en distintos sectores del ejido municipal fueron algunas de las consecuencias producidas por el temporal.

De acuerdo a información publicada por Misiones Online, la Municipalidad local desplegó un operativo para asistir a más de 150 familias, cuyas viviendas sufrieron voladura de techos y caída de paredes, por lo que se distribuyeron lonas, coberturas plásticas y chapas.

Temporal azotó la provincia de Misiones. Foto gentileza Misiones Online.

La caída de postes y árboles también dañó el tendido eléctrico de Eldorado, generando cortes en distintos barrios y requiriendo el trabajo urgente de personal de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL).

Otra localidad afectada fue San Antonio, donde cayeron ocho postes de alta tensión a la vera de la Ruta Nacional 101, a la altura del paraje Villa Unión. Sin embargo, no se registraron viviendas afectadas, personas evacuadas, lesionadas ni fallecidas, aunque efectivos de la Unidad Regional XII mantienen tareas preventivas en la zona.