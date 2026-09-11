Un muerto, casas destruidas y evacuados por el fuerte temporal que azotó a Misiones
El fenómeno se produjo en la tarde-noche del jueves y afectó a varias localidades de la provincia, causando la muerte de un agricultor de 42 años en San Pedro.
Un fuerte y trágico temporal azotó en las últimas horas a varias localidades de la provincia de Misiones, a raíz de lo cual falleció un hombre, varias viviendas quedaron totalmente destruidas y centenares de familias resultaron damnificadas, además de los daños producidos en infraestructura.
La situación más grave se registró en la localidad de San Pedro, en el centro del territorio provincial, donde un inusual fenómeno meteorológico de alta intensidad barrió una franja de aproximadamente 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.
Allí fue donde la fuerza del viento destruyó la casa de un agricultor de 42 años, cuya identidad no trascendió y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una plantación de yerba mate cercana, mientras se investigan las causas de su deceso.
Otras viviendas también resultaron afectadas y el tendido eléctrico de la zona sufrió daños de importantes, generando cortes de luz y en las comunicaciones telefónicas, lo que dificultó la coordinación de los primeros auxilios.
Efectivos de la Policía de Misiones a través de la Unidad Regional XIV, personal de la Municipalidad de San Pedro y distintos organismos del gobierno provincial fueron los primeros en actuar, asistiendo a familias damnificadas y evaluando la magnitud de los daños.
Eldorado y San Antoni, otras localidades de Misiones azotadas por el temporal
Eldorado fue otra de las ciudades afectadas por el fenómeno que allí duró poco más de 10 minutos, pero incluyó abundantes precipitaciones, caída de granizo de importantes dimensiones e intensas ráfagas de viento, según dan cuenta medios locales.
Voladuras de techos, caída de árboles y de postes de madera y hormigón, cables tendidos sobre la vía pública y anegamientos en distintos sectores del ejido municipal fueron algunas de las consecuencias producidas por el temporal.
De acuerdo a información publicada por Misiones Online, la Municipalidad local desplegó un operativo para asistir a más de 150 familias, cuyas viviendas sufrieron voladura de techos y caída de paredes, por lo que se distribuyeron lonas, coberturas plásticas y chapas.
La caída de postes y árboles también dañó el tendido eléctrico de Eldorado, generando cortes en distintos barrios y requiriendo el trabajo urgente de personal de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL).
Otra localidad afectada fue San Antonio, donde cayeron ocho postes de alta tensión a la vera de la Ruta Nacional 101, a la altura del paraje Villa Unión. Sin embargo, no se registraron viviendas afectadas, personas evacuadas, lesionadas ni fallecidas, aunque efectivos de la Unidad Regional XII mantienen tareas preventivas en la zona.
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