Crimen de un empresario en Misiones: detuvieron a su exsuegro y secuestraron un arma

Zalazar quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de las primeras averiguaciones. Según la reconstrucción del caso, tras el ataque habría abandonado el lugar a bordo de una Toyota SW4 y horas más tarde fue localizado en una clínica privada de Puerto Iguazú.

El hombre había ingresado al centro de salud para recibir atención médica y permanece internado bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Quién era Alfredo Wiebel

Wiebel tenía 48 años y estaba vinculado desde hacía años al sector hotelero y gastronómico de Misiones. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Su nombre también era conocido fuera de los negocios. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías del automovilismo, tanto en Misiones como a nivel nacional. Participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.