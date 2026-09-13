Crimen de un empresario en Misiones: detuvieron a su exsuegro y secuestraron un arma
Un hombre, de 82 años, es el principal sospechoso del asesinato de Alfredo Wiebel Giampaoli. La pistola calibre 9 milímetros será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el crimen.
En el marco de la investigación por el asesinato del empresario Alfredo Wiebel Giampaoli, la Policía de Misiones detuvo a su exsuegro y secuestró una pistola calibre 9 milímetros que será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el crimen.
El arma fue encontrada durante un allanamiento en la vivienda de Ángel Ramón Zalazar, exsuegro de la víctima, de 82 años, quien permanece detenido como principal sospechoso del homicidio, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El procedimiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Félix de Azara, por orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Puerto Iguazú, donde los agentes de la Unidad Regional V también secuestraron un pantalón, un par de zapatillas y una campera, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si pueden aportar pruebas a la investigación.
Crimen del empresario en Misiones: cómo sucedió y qué se sabe del principal sospechoso
El crimen fue descubierto cerca de las 11:15 del viernes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en un predio ubicado entre las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la Zona Industrial de Puerto Iguazú.
Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Wiebel Giampaoli, de 48 años, tendido sin signos vitales dentro de un local en construcción. El empresario había recibido un disparo de arma de fuego y su cuerpo fue trasladado a Posadas para la realización de la autopsia.
Zalazar quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de las primeras averiguaciones. Según la reconstrucción del caso, tras el ataque habría abandonado el lugar a bordo de una Toyota SW4 y horas más tarde fue localizado en una clínica privada de Puerto Iguazú.
El hombre había ingresado al centro de salud para recibir atención médica y permanece internado bajo custodia policial mientras avanza la investigación.
Quién era Alfredo Wiebel
Wiebel tenía 48 años y estaba vinculado desde hacía años al sector hotelero y gastronómico de Misiones. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial.
Su nombre también era conocido fuera de los negocios. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías del automovilismo, tanto en Misiones como a nivel nacional. Participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde corrió en la Clase B.
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