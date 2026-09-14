Detuvieron en Misiones a una mujer que cobraba por sacar turnos falsos en hospitales públicos y privados

Fuentes policiales confirmaron que en el allanamiento fue secuestrado el celular de la acusada para ser sometido a pericias por especialistas de la SAIC y de Cibercrimen.

El objetivo ahora es establecer el alcance de la estafa de Agustina por su acaso hay más clientes damnificados.

Por de pronto, con los casos que ya fueron reportados fue posible emitir una orden de arresto contra la joven.