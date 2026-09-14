Detuvieron en Misiones a una mujer que cobraba por sacar turnos falsos en hospitales públicos y privados
La acusada ofrecía sus servicios de gestora a través de Facebook y así estafó a varios pacientes necesitados de atención médica en la provincia de Misiones.
La Policía de Misiones detuvo esta semana a una mujer de 24 años que fue acusada de vender turnos médicos falsos a través de Facebook. La clientela le pagaba una suma de dinero pero cuando era el momento de atenderse en los centros médicos indicados no había registro alguno de la cita.
"Más fácil, rápido y seguro", prometía Agustina L. en el flyer de su emprendimiento, en el que ofrecía gestionar turnos para clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, traumatología y oftalmología de los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima, además de otros centros asistenciales de Misiones.
Cada especialidad médica tenía su tarifa para sacar turno y Agustina L. prometía a sus clientes acelerar el proceso de espera de un turno y concretar la cita, pero cuando las personas llegaban al consultorio quedaban en ascuas.
Detuvieron en Misiones a una mujer que cobraba por sacar turnos falsos en hospitales
La denuncia fue radicada por un funcionario del Parque de la Salud tras escuchar varios testimonios similares, lo que dio inicio a una investigación de la Dirección de Cibercrimen de Posadas. Los investigadores policiales verificaron las publicaciones y preservaron registros digitales, lo que le sirvió al personal de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas para avanzar con tareas de campo.
El paso culminante en la investigación fue cuando el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, ordenó el allanamiento de una vivienda en el barrio Unión de Itaembé Miní de esa ciudad, donde encontaron a Agustina.
Fuentes policiales confirmaron que en el allanamiento fue secuestrado el celular de la acusada para ser sometido a pericias por especialistas de la SAIC y de Cibercrimen.
El objetivo ahora es establecer el alcance de la estafa de Agustina por su acaso hay más clientes damnificados.
Por de pronto, con los casos que ya fueron reportados fue posible emitir una orden de arresto contra la joven.
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