Sergio Massa habló con C5N tras la cumbre en San Fernando: "Soy muy optimista... un día va a haber unidad"
En diálogo con Lautaro Maislin tras el encuentro en San Fernando, Massa cuestionó la eliminación de las PASO y se mostró optimista sobre la unidad del PJ.
Tras encabezar el encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, habló con C5N y apuntó directamente contra la intención oficialista de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Según el exministro de Economía, la reforma electoral impulsada por el Gobierno responde a una estrategia política puntual para fragmentar a la oposición.
"Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo", sentenció Massa al analizar el escenario electoral de cara a los próximos comicios, dejando en claro la postura de su espacio frente a la discusión parlamentaria y política sobre el sistema de votación.
Sergio Massa: el desafío de la unidad y el optimismo rumbo al próximo año
Lejos de mostrarse preocupado por el impacto que pueda tener la eventual suspensión o derogación de las primarias, el dirigente sostuvo que la medida funcionará como un catalizador interno para ordenar las diferencias dentro del espacio justicialista y construir una lista de consenso.
"Nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene", sentenció Massa en diálogo con Lautaro Maislin.
En esa misma línea, y luego de haber compartido la jornada de trabajo en San Fernando junto a referentes del peronismo federal y otras vertientes del movimiento —en una cumbre marcada por el llamado a dejar de lado los personalismos—, Massa cerró con un mensaje de confianza sobre el futuro del espacio: "Soy muy optimista. Un día va a haber unidad".
Los tres candidatos a presidente, según Sergio Massa
"El deseo de aquellos que quieren defender al Gobierno es tratar que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo", señaló Massa, al tiempo que remarcó que el nuevo escenario político obliga a buscar consensos más amplios: "No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo, gente que tenga ganas de mejorar al país".
Durante su análisis, el exministro de Economía también hizo mención a las herramientas tecnológicas y a los dirigentes que formaron parte del cónclave bonaerense, destacando la pluralidad territorial de la convocatoria.
Comentó que "el Perón con inteligencia artificial plantea una cosa muy interesante de la unidad. Y hay que trabajar por la unidad" y enumeró que del encuentro participaron distintos dirigentes con proyección nacional, señalando que "hoy había tres candidatos a presidente: Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Natalia de la Sota".
Ante la consulta periodística sobre los sectores que decidieron no concurrir a la reunión, Massa fue tajante y sostuvo: "Estaban todos invitados".
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