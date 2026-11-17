En esa misma línea, y luego de haber compartido la jornada de trabajo en San Fernando junto a referentes del peronismo federal y otras vertientes del movimiento —en una cumbre marcada por el llamado a dejar de lado los personalismos—, Massa cerró con un mensaje de confianza sobre el futuro del espacio: "Soy muy optimista. Un día va a haber unidad".

Los tres candidatos a presidente, según Sergio Massa

"El deseo de aquellos que quieren defender al Gobierno es tratar que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo", señaló Massa, al tiempo que remarcó que el nuevo escenario político obliga a buscar consensos más amplios: "No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo, gente que tenga ganas de mejorar al país".

Durante su análisis, el exministro de Economía también hizo mención a las herramientas tecnológicas y a los dirigentes que formaron parte del cónclave bonaerense, destacando la pluralidad territorial de la convocatoria.

Comentó que "el Perón con inteligencia artificial plantea una cosa muy interesante de la unidad. Y hay que trabajar por la unidad" y enumeró que del encuentro participaron distintos dirigentes con proyección nacional, señalando que "hoy había tres candidatos a presidente: Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Natalia de la Sota".

Ante la consulta periodística sobre los sectores que decidieron no concurrir a la reunión, Massa fue tajante y sostuvo: "Estaban todos invitados".