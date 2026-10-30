Una por una, cuáles son las graves irregularidades de la gestión de Milei que investiga la AGN
El organismo abrió investigaciones por pérdidas millonarias en el BCRA, la polémica licitación de la Hidrovía y la prórroga eterna en Aeropuertos, para Eurnekian.
La aprobación del Programa de Acción Anual de la Auditoría General de la Nación (AGN) encendió las alarmas en la Casa Rosada. A partir de una serie de iniciativas impulsadas por el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, el ente de control decidió meter el bisturí en tres de los focos más oscuros, cuestionados y millonarios del gobierno de Javier Milei.
Desde la pérdida millonaria de reservas soberanas hasta sospechas de favoritismo y acuerdos secretos con grandes grupos económicos, este es el detalle, punto por punto, de los expedientes bajo sospecha:
El giro de reservas de oro del BCRA y operaciones financieras fallidas
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El foco: Las maniobras dispuestas por el Banco Central conducido por Santiago Bausili con el envío del oro soberano al exterior y la realización de operaciones con derivados.
La irregularidad: La AGN detectó un quebranto técnico que supera los 1.000 millones de dólares. Además, el Banco Central ya agotó los plazos legales y sus prórrogas para presentar las explicaciones correspondientes, por lo que el organismo de control emitirá un duro informe de auditoría antes de fin de año.
La escandalosa licitación de la Hidrovía
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El foco: La concesión de la Vía Navegable Troncal, adjudicada recientemente al consorcio Vía Navegable Argentina (integrado por la belga Jan De Nul y la local Servimagnus).
Las irregularidades e investigación penal:
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Falta de transparencia y discrecionalidad: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, constató la inexistencia de parámetros objetivos en la calificación técnica, otorgándole un "margen de discrecionalidad excesivo" a la Comisión Evaluadora para alterar criterios en beneficio de ciertos oferentes.
Socios ocultos: La Justicia investiga la presunta presencia de actores en la sombra vinculados al Grupo Neuss.
Reclamos de EE.UU. y la pista china: Consorcios internacionales (como la estadounidense GLDD junto al fondo KKR y la brasileña DTA Engenharia) denunciaron arbitrariedades en el concurso. En paralelo, Washington expresó su malestar por reuniones secretas entre funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y emisarios de la Embajada de China, a pesar de que los pliegos prohibían la participación de empresas vinculadas a Estados extranjeros.
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Las tres "actas secretas" para prorrogar la concesión de Aeropuertos Argentina
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El foco: La extensión por 30 años de la concesión de 35 aeropuertos del país a favor de la empresa insignia de Eduardo y Martín Eurnekian hasta el año 2056, a pesar de que la concesión vigente no vencía hasta dentro de 12 años.
Las irregularidades:
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Pactos confidenciales: Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la gestión libertaria suscribió tres actas con carácter confidencial, sin publicidad ni transparencia.
Funcionario bajo la lupa judicial: El primer documento fue firmado por el entonces titular del ORSNA, Facundo Leal —actualmente detenido e investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito— junto al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian.
Modificación de la Tasa Interna de Retorno: A través de las sucesivas actas secretas, la administración nacional readecuó las cláusulas contractuales para garantizarle un negocio millonario y sin licitación al operador privado, hecho que derivó en denuncias parlamentarias y alertas por amenazas.
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La auditoría sobre empresas públicas y el sistema universitario
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El foco: La fiscalización general sobre el sector público descentralizado, entes estatales y universidades nacionales.
El alcance: El plan integral de la AGN contempla 8 proyectos específicos sobre 12 universidades nacionales y la elaboración de 27 informes dedicados a empresas públicas, fideicomisos y organismos descentralizados, con el objetivo de transparentar los fondos ejecutados durante la gestión.
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