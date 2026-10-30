Una por una, cuáles son las graves irregularidades de la gestión de Milei que investiga la AGN

Falta de transparencia y discrecionalidad: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, constató la inexistencia de parámetros objetivos en la calificación técnica, otorgándole un "margen de discrecionalidad excesivo" a la Comisión Evaluadora para alterar criterios en beneficio de ciertos oferentes.

Reclamos de EE.UU. y la pista china: Consorcios internacionales (como la estadounidense GLDD junto al fondo KKR y la brasileña DTA Engenharia) denunciaron arbitrariedades en el concurso. En paralelo, Washington expresó su malestar por reuniones secretas entre funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y emisarios de la Embajada de China, a pesar de que los pliegos prohibían la participación de empresas vinculadas a Estados extranjeros.