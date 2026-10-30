"El peronismo que viene", el libro de Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera con más de 50 voces peronistas

El espíritu de la publicación queda sintetizado en una de sus premisas centrales: "El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes".

Con un breve fragmento, sus autores explicaron el objetivo de este ensayo: "Hoy el peronismo parece desorientado. Compañeros y compañeras nos preguntan […] por la calle, en la parada del colectivo, en las aulas o en las movilizaciones: ¿dónde está el peronismo?, ¿en qué está el peronismo? Las respuestas son siempre incompletas e insatisfactorias. Por eso este libro: para intentar entender colectivamente dónde estamos y volver a orientarnos en la dirección correcta […]. Pero también para intentar mirar un poco más allá. No queremos solamente entender qué le pasó al peronismo ni discutir cómo salir de la situación en la que estamos. Queremos empezar a preguntarnos cómo será el peronismo que viene. No sabemos la respuesta —si la supiéramos, este libro no tendría sentido—, pero queremos buscarla".