"El peronismo que viene", el libro de Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera con más de 50 voces peronistas
En noviembre llega este ensayo político que invita a reflexionar qué debe conservar el movimiento y qué necesita cambiar de cara al futuro.
Tras la victoria electoral de Javier Milei, el peronismo atravesó una etapa de desorientación. Frente a ese escenario de desconcierto —palabra aportada por Pedro Saborido en una de las entrevistas—, el politólogo y exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el periodista Daniel Olivera se propusieron reunir a los principales referentes del espacio para ponerlos a dialogar sobre qué conservar, qué cambiar y hacia dónde debe dirigirse el movimiento.
El proyecto, gestado en febrero de 2026 en un café porteño, comenzó como una iniciativa para entrevistar a una veintena de dirigentes y terminó reuniendo a 58 personalidades. La obra trasciende la mera suma de testimonios para conformar una trama coral e inédita donde conviven dos expresidentes, gobernadores, senadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, artistas, referentes de derechos humanos y jóvenes militantes.
Entre las figuras destacadas figuran Eduardo Duhalde, Alberto Fernández, Estela de Carlotto, Hugo Moyano, Juan Grabois, Alejandro Dolina y Miguel Ángel Pichetto.
Debates claves y estructura
El libro se encuentra organizado en 18 capítulos, incluye un bonus track con Jorge Asís y cierra con "conclusiones provisorias". La estructura agrupa los intercambios por afinidades y ejes conceptuales prioritarios para la discusión política:
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Ejes temáticos: La batalla cultural, el rol de las mujeres y la autocrítica, el sindicalismo frente a la inteligencia artificial, las visiones de gobernadores e intendentes, la postura de los jóvenes que eligen el peronismo en tiempos de Milei, el sector empresarial, la política exterior y los derechos humanos.
Abal Medina y Olivera redactan a dúo un texto que articula y contextualiza el debate, interpelando a los actores clave. De acuerdo con los autores, al despejar el ruido de la coyuntura surge una conclusión esperanzadora: existen más puntos de coincidencia de los que habitualmente se presumen en la escena pública.
El espíritu de la publicación queda sintetizado en una de sus premisas centrales: "El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes".
Con un breve fragmento, sus autores explicaron el objetivo de este ensayo: "Hoy el peronismo parece desorientado. Compañeros y compañeras nos preguntan […] por la calle, en la parada del colectivo, en las aulas o en las movilizaciones: ¿dónde está el peronismo?, ¿en qué está el peronismo? Las respuestas son siempre incompletas e insatisfactorias. Por eso este libro: para intentar entender colectivamente dónde estamos y volver a orientarnos en la dirección correcta […]. Pero también para intentar mirar un poco más allá. No queremos solamente entender qué le pasó al peronismo ni discutir cómo salir de la situación en la que estamos. Queremos empezar a preguntarnos cómo será el peronismo que viene. No sabemos la respuesta —si la supiéramos, este libro no tendría sentido—, pero queremos buscarla".
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