Unión por la Patria criticó el DNU de Javier Milei sobre la deuda con el FMI: "Condenarán al pueblo"

March 11, 2025

Entre otras cuestiones, Unión por la Patria le recriminó al Presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, que saltearon el Congreso (que es donde se debe aprobar el acuerdo según lo estipulado por ley) y que "no da a conocer las condiciones" en las que fue urdido el nuevo plan con el FMI.

Luis Caputo confirmó la semana pasada que entrarían "fondos frescos" gracias al nuevo acuerdo, y hasta deslizó que podría haber un final cercano al cepo cambiario, lo que hacía "de necesidad y urgencia" su aprobación.

Tanto fue así que el Gobierno evitó enviar el acuerdo al Legislativo a sabiendas de que en el Senado no lo aprobarían. Por eso en la Cámara baja entendieron la jugada como "un nuevo avasallamiento por parte del Presidente a las facultades de este Congreso cuya composición resulta de la voluntad popular".

El bloque de Unión por la Patria citó el artículo 75 de la Constitución Nacional y el segundo punto de la Ley Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública como marco legal.

Javier Milei afirmó el 1o de marzo que el acuerdo con el FMI sería sometido al debate en ambas cámaras, pero este martes firmó su DNU "sapo", para saltear al Congreso.

"El DNU 179/25 firmado por el Presidente y todo el gabinete de Ministros, no da cuenta de un mínimo de condiciones contenidas en el presunto acuerdo. No especifica el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales. En este sentido y teniendo en cuenta que el actual equipo económico es el mismo que firmó el acuerdo político durante el macrismo -cuyas consecuencias son harto conocidas por todos- es que advertimos que estamos frente a un cheque en blanco que deriva en un futuro 'paga Dios'", sentenciaron desde la banca opositora.

"Queremos recalcar que contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima. Quienes convaliden este mecanismo condenarán al pueblo argentino a más ajuste, hambre y represión. Estarán violando la Constitución Argentina y desconociendo las leyes vigentes y la soberanía. Se convertirán en infames traidores a la Patria, y no sólo tendrán consecuencias penales sino también civiles", anunciaron.