Verónica Magario: "Hoy va a haber un mensaje importante de la gente en las urnas"

La vicegobernadora bonaerense votó en San Justo. La referente de Fuerza Patria destacó la importancia de que la gente asista a votar.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires se presentó a votar este domingo de por la tarde en una escuela de San Justo. La segunda de Axel Kicillof es candidata a diputada.

"Estamos un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", comenzó .

Sobre el número de votantes a esta hora de la tarde, pronunció: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar".

"Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires, lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", reflexionó.

