Verónica Magario: "Hoy va a haber un mensaje importante de la gente en las urnas"
La vicegobernadora bonaerense votó en San Justo. La referente de Fuerza Patria destacó la importancia de que la gente asista a votar.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires se presentó a votar este domingo de por la tarde en una escuela de San Justo. La segunda de Axel Kicillof es candidata a diputada.
"Estamos un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", comenzó .
Sobre el número de votantes a esta hora de la tarde, pronunció: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar".
"Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires, lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", reflexionó.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Funciona correctamente la web del padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
