Vicente López, el municipio más seguro del Conurbano: tuvo la menor tasa de delitos en 2025
Según datos oficiales de la Nación, Vicente López registró el índice delictivo más bajo del GBA. Además, reportó una caída récord de los "motochorros".
De acuerdo con el reciente informe del Sistema Nacional de Información Criminal, Vicente López se consolidó en 2025 como el distrito con la menor tasa de criminalidad de todo el Gran Buenos Aires. El relevamiento oficial ubicó al municipio muy por debajo de la media delictiva de la provincia.
Los datos de Vicente López y la fuerte baja de los ataques de "motochorros"
El informe estadístico nacional arrojó que el distrito registró la tasa más baja con 1.765 delitos cada 100.000 habitantes. Le siguieron en la estadística los municipios de Merlo (1.946 hechos), Hurlingham (1.951) y San Miguel (2.022). El promedio general de los 24 partidos del conurbano se ubicó en 2.378 hechos, superando por más de 600 casos la tasa local.
Los indicadores positivos del municipio se extendieron durante 2026, destacándose una contundente disminución en la modalidad de robo con motos. Según la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense, se logró una reducción del 32,8% en casos de motochorros respecto al mismo período de 2025, siendo la mayor caída porcentual de la región. Esta baja contrasta fuertemente con la tendencia provincial, ya que en el conjunto de Buenos Aires estos delitos aumentaron un 23,5%. A la par, se reportó un aumento interanual del 133,3% en las detenciones de delincuentes.
Inversión tecnológica y prevención en el municipio
Desde el inicio de la gestión de la intendenta Soledad Martínez, el distrito incrementó su capacidad operativa mediante la incorporación de nuevo equipamiento y herramientas tecnológicas para el combate del delito.
Entre los avances más destacados se encuentra la implementación del Muro Digital, un sistema integral de videovigilancia y lectoras de patentes que monitorea todos los accesos en los límites con CABA, San Isidro y San Martín para detectar rápidamente vehículos sospechosos. A esto se suma el funcionamiento de la nueva central ESCUDO que controla en tiempo real más de 2.600 cámaras, la instalación de 204 Puntos Seguros y la dotación de armas no letales Byrna para la Patrulla Municipal.
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