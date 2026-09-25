Vicente López, el municipio más seguro del Conurbano: tuvo la menor tasa de delitos en 2025

Los indicadores positivos del municipio se extendieron durante 2026, destacándose una contundente disminución en la modalidad de robo con motos. Según la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense, se logró una reducción del 32,8% en casos de motochorros respecto al mismo período de 2025, siendo la mayor caída porcentual de la región. Esta baja contrasta fuertemente con la tendencia provincial, ya que en el conjunto de Buenos Aires estos delitos aumentaron un 23,5%. A la par, se reportó un aumento interanual del 133,3% en las detenciones de delincuentes.