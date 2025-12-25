Apareció un lobo marino en la costa de Vicente López y montaron un operativo para asistirlo

“Llegamos y estaba lleno de gente y el lobito estaba ahí”, relató. Según explicó, otras personas le comentaron que el lobo marino había sido visto desde temprano en la mañana, aunque también trascendió que el día anterior había aparecido en el puerto de Olivos. “Salía, descansaba un poquito, se metía al río y volvía a aparecer”, describió la mujer, dando cuenta del comportamiento del animal durante las horas previas al operativo.

En las próximas horas se espera la intervención de especialistas de Temaikèn, que encabezarán las tareas para evaluar su estado de salud y concretar el rescate. De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el lobo marino sería un ejemplar joven y, hasta el momento, se encuentra en buen estado general, lo que genera expectativas favorables sobre su pronta recuperación y regreso a su hábitat natural.