Zonas Frías: qué senadores votaron a favor del recorte de subsidios al gas a más de 1,6 millones de hogares
El gobierno de Javier Milei profundiza su ajuste y vuelve a recortar los subisidios energéticos incluso en las consideradas "zonas frías".
El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la reforma del régimen de zona fría, una de las modificaciones centrales del paquete energético impulsado por el gobierno de Javier Milei para seguir profundizando el ajuste por medio de la reducción de los subsidios, la focalización de la asistencia y la modificación de la forma en que se financia el descuento sobre las facturas de gas.
La nueva ley mantiene el beneficio para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde seguirá vigente una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes. El cambio más fuerte recae sobre las zonas incorporadas por la ampliación de 2021: allí, el subsidio dejará de ser automático y quedará condicionado a que el hogar cumpla con los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
De esta manera más de 1,6 millones de hogares de más de 90 municipios podrían perder la asistencia tarifaria en ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza si no ingresan al nuevo sistema focalizado.
Cómo votó cada senador
El Senado aprobó el nuevo ajuste con 38 votos a favor de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y un grupo de legisladores de bloques provinciales y aliados “dialoguistas” y 8 votos en contra. No hubo ninguna abstención.
Así votó cada uno de los senadores:
Votos afirmativos
- Bartolomé Abdala - San Luis (La Libertad Avanza)
- Romina Almeida - Córdoba (La Libertad Avanza)
- Ezequiel Atauche - Jujuy (La Libertad Avanza)
- Ivanna Arrascaeta - San Luis (La Libertad Avanza)
- Yolanda Asfora - San Luis (La Libertad Avanza)
- Vilma Bedia - Jujuy (La Libertad Avanza)
- Andrea Cristina - Chubut (La Libertad Avanza)
- Juan Cruz Godoy - Corrientes (La Libertad Avanza)
- Gonzalo Guzmán Coraita - Catamarca (La Libertad Avanza)
- Luis Juez - Córdoba (La Libertad Avanza)
- Nadia Márquez - Neuquén (La Libertad Avanza)
- María Belén Monte de Oca - Tierra del Fuego (La Libertad Avanza)
- Agustín Monteverde - Buenos Aires (La Libertad Avanza)
- Bruno Olivera Lucero - San Juan (La Libertad Avanza)
- María Emilia Orozco - Salta (La Libertad Avanza)
- Juan Carlos Pagotto - La Rioja (La Libertad Avanza)
- Francisco Paoltroni - Formosa (La Libertad Avanza)
- Patricia Bullrich - Ciudad de Buenos Aires (La Libertad Avanza)
- Andrea Cristina - Chubut (PRO)
- Enrique Goerling Lara - Misiones (PRO)
- María Victoria Huala - La Pampa (PRO)
- Flavio Fama - Catamarca (UCR)
- Eduardo Vischi - Corrientes (UCR)
- Mercedes Valenzuela - Corrientes (UCR)
- Carlos Arce - Misiones (Movimiento por Misiones)
- Sonia Rojas Decut - Misiones (Movimiento por Misiones)
- Julieta Corroza - Neuquén (La Neuquinidad)
- Beatriz Ávila - Tucumán (Independencia)
- Carolina Moisés - Jujuy (Convicción Federal)
- Flavia Royón - Salta (Primero los Salteños)
- Edith Terenzi - Chubut (Despierta Chubut)
- Carlos Espínola - Corrientes (Provincias Unidas)
- Guillermo Andrada - Catamarca (Frente de Todos)
- Sandra Mendoza - Tucumán (Frente de Todos)
Votos negativos
- Mariana Juri - Mendoza (UCR)
- Rodolfo Suárez - Mendoza (UCR)
- Maximiliano Abad - Buenos Aires (UCR)
- Eduardo Galaretto - Santa Fe (UCR)
- Carolina Losada - Santa Fe (UCR)
- Daniel Kroneberger - La Pampa (UCR)
- Natalia Gadano - Santa Cruz (Alianza por Santa Cruz)
- José Carambia - Santa Cruz (Alianza por Santa Cruz)
Qué cambia con la nueva ley de zona fría
Hasta ahora, el régimen combinaba un criterio principalmente geográfico: los usuarios de determinadas zonas con bajas temperaturas accedían a descuentos en la factura de gas por su ubicación. Con la reforma, ese esquema se reduce para las áreas ampliadas en 2021 y pasa a combinar dos condiciones: ubicación en zonas de severidad climática y vulnerabilidad socioeconómica del hogar.
El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 para unificar los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y cubrir electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kilos para hogares vulnerables. El régimen excluye a los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales tipo 2, es decir para una familia compuesta por dos adultos y dos menores (hoy equivalentes a 4.816.491 pesos), aunque la Secretaría de Energía también puede considerar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago.
En la práctica, perderán el descuento automático los usuarios de las zonas ampliadas que no califiquen para el SEF. En cambio, quienes estén dentro del régimen focalizado mantendrán una bonificación, aunque calculada sobre una base distinta.
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