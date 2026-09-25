Zonas Frías: qué senadores votaron a favor del recorte de subsidios al gas a más de 1,6 millones de hogares

Votos afirmativos

Bartolomé Abdala - San Luis (La Libertad Avanza)

- San Luis (La Libertad Avanza) Romina Almeida - Córdoba (La Libertad Avanza)

- Córdoba (La Libertad Avanza) Ezequiel Atauche - Jujuy (La Libertad Avanza)

- Jujuy (La Libertad Avanza) Ivanna Arrascaeta - San Luis (La Libertad Avanza)

- San Luis (La Libertad Avanza) Yolanda Asfora - San Luis (La Libertad Avanza)

- San Luis (La Libertad Avanza) Vilma Bedia - Jujuy (La Libertad Avanza)

- Jujuy (La Libertad Avanza) Andrea Cristina - Chubut (La Libertad Avanza)

- Chubut (La Libertad Avanza) Juan Cruz Godoy - Corrientes (La Libertad Avanza)

- Corrientes (La Libertad Avanza) Gonzalo Guzmán Coraita - Catamarca (La Libertad Avanza)

- Catamarca (La Libertad Avanza) Luis Juez - Córdoba (La Libertad Avanza)

- Córdoba (La Libertad Avanza) Nadia Márquez - Neuquén (La Libertad Avanza)

- Neuquén (La Libertad Avanza) María Belén Monte de Oca - Tierra del Fuego (La Libertad Avanza)

- Tierra del Fuego (La Libertad Avanza) Agustín Monteverde - Buenos Aires (La Libertad Avanza)

- Buenos Aires (La Libertad Avanza) Bruno Olivera Lucero - San Juan (La Libertad Avanza)

- San Juan (La Libertad Avanza) María Emilia Orozco - Salta (La Libertad Avanza)

- Salta (La Libertad Avanza) Juan Carlos Pagotto - La Rioja (La Libertad Avanza)

- La Rioja (La Libertad Avanza) Francisco Paoltroni - Formosa (La Libertad Avanza)

- Formosa (La Libertad Avanza) Patricia Bullrich - Ciudad de Buenos Aires (La Libertad Avanza)

- Ciudad de Buenos Aires (La Libertad Avanza) Andrea Cristina - Chubut (PRO)

- Chubut (PRO) Enrique Goerling Lara - Misiones (PRO)

- Misiones (PRO) María Victoria Huala - La Pampa (PRO)

- La Pampa (PRO) Flavio Fama - Catamarca (UCR)

- Catamarca (UCR) Eduardo Vischi - Corrientes (UCR)

- Corrientes (UCR) Mercedes Valenzuela - Corrientes (UCR)

- Corrientes (UCR) Carlos Arce - Misiones (Movimiento por Misiones)

- Misiones (Movimiento por Misiones) Sonia Rojas Decut - Misiones (Movimiento por Misiones)

- Misiones (Movimiento por Misiones) Julieta Corroza - Neuquén (La Neuquinidad)

- Neuquén (La Neuquinidad) Beatriz Ávila - Tucumán (Independencia)

- Tucumán (Independencia) Carolina Moisés - Jujuy (Convicción Federal)

- Jujuy (Convicción Federal) Flavia Royón - Salta (Primero los Salteños)

- Salta (Primero los Salteños) Edith Terenzi - Chubut (Despierta Chubut)

- Chubut (Despierta Chubut) Carlos Espínola - Corrientes (Provincias Unidas)

- Corrientes (Provincias Unidas) Guillermo Andrada - Catamarca (Frente de Todos)

- Catamarca (Frente de Todos) Sandra Mendoza - Tucumán (Frente de Todos)

Votos negativos

Mariana Juri - Mendoza (UCR)

- Mendoza (UCR) Rodolfo Suárez - Mendoza (UCR)

- Mendoza (UCR) Maximiliano Abad - Buenos Aires (UCR)

- Buenos Aires (UCR) Eduardo Galaretto - Santa Fe (UCR)

- Santa Fe (UCR) Carolina Losada - Santa Fe (UCR)

- Santa Fe (UCR) Daniel Kroneberger - La Pampa (UCR)

- La Pampa (UCR) Natalia Gadano - Santa Cruz (Alianza por Santa Cruz)

- Santa Cruz (Alianza por Santa Cruz) José Carambia - Santa Cruz (Alianza por Santa Cruz)

Se profundiza la quita de subsidios.

Qué cambia con la nueva ley de zona fría

Hasta ahora, el régimen combinaba un criterio principalmente geográfico: los usuarios de determinadas zonas con bajas temperaturas accedían a descuentos en la factura de gas por su ubicación. Con la reforma, ese esquema se reduce para las áreas ampliadas en 2021 y pasa a combinar dos condiciones: ubicación en zonas de severidad climática y vulnerabilidad socioeconómica del hogar.

El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 para unificar los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y cubrir electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kilos para hogares vulnerables. El régimen excluye a los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales tipo 2, es decir para una familia compuesta por dos adultos y dos menores (hoy equivalentes a 4.816.491 pesos), aunque la Secretaría de Energía también puede considerar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago.

En la práctica, perderán el descuento automático los usuarios de las zonas ampliadas que no califiquen para el SEF. En cambio, quienes estén dentro del régimen focalizado mantendrán una bonificación, aunque calculada sobre una base distinta.