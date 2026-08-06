"Te voy a tirar por la ventana": senadora libertaria denunció a un asesor de Victoria Villarruel
Durante el debate por la Ley de Propiedad Privada, María Emilia Orozco exigió la inmediata remoción de Mario "Pato" Russo por supuestas amenazas de muerte.
La tensión institucional que marcó la jornada en el Congreso de la Nación no se limitó únicamente al recinto y a las protestas en la calle, sino que también tuvo un capítulo de extrema gravedad puertas adentro, donde la senadora nacional María Emilia Orozco denunció a un asesor de Victoria Villarruel.
En plena sesión en la que se trataba la Ley de Propiedad Privada, la libertaria alineada con el sector de Karina Milei, pidió la palabra para formular una dura denuncia formal contra Mario "Pato" Russo, al que acusó de presuntas amenaas de muerte, además de calificarlo como violento.
Orozco exigió la remoción inmediata del colaborador legislativo tras exponer una serie de supuestas y graves amenazas dirigidas contra el prosecretario parlamentario de La Libertad Avanza, Cristian Larsen.
Las supuestas amenazas del asesor de Victoria Villarruel
Durante su intervención, la legisladora leyó textualmente el mensaje intimidatorio que Russo le habría enviado por celular a Larsen, revelando el nivel de agresión con el que se maneja dentro del ámbito laboral. "En la semana nos cruzamos. No solo eso, me vas a encontrar y te voy a tirar por la ventana", fue el violento recado que reprodujo la senadora en el recinto.
Lejos de acotar su reclamo a ese episodio, Orozco profundizó sus cuestionamientos sobre la conducta del asesor y advirtió sobre un clima de hostilidad constante en el palacio legislativo.
"Es muy famoso por sus actitudes prepotentes y violentas para con sus compañeros”, disparó la legisladora, y sentenció con firmeza: "No podemos permitir que una persona con ese nivel de agresión, violencia y patoterismo comparta lugar de trabajo con los empleados del Senado".
Para fundamentar su pedido de desplazamiento, la senadora sumó a la denuncia pública antecedentes vinculados a apariciones mediáticas del funcionario, recordando declaraciones de extrema hostilidad ideológica.
"En una entrevista a un canal de streaming afirma que él mataría a un liberal", denunció Orozco ante sus pares, cuestionando además la falta de decoro y el lenguaje soez utilizado por el asesor en los medios de comunicación, al remarcar que "en 120 segundos dijo 80 insultos".
Quién es Mario "Pato" Russo
Mario Russo es uno de los expulsado de La Libertad Avanza. Actualmente trabaja en mantener un perfil activo de la presidenta en el Senado y diferenciarla de Javier Milei, principalmente en las redes sociales.
Al igual que tantos otros dirigentes que trabajaron para que Milei ganara la elección en 2021 y llegara al poder en 2023, Russo fue expulsado de La Libertad Avanza antes de la elección presidencial.
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