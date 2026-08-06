"Te voy a tirar por la ventana": senadora libertaria denunció a un asesor de Victoria Villarruel

"Es muy famoso por sus actitudes prepotentes y violentas para con sus compañeros”, disparó la legisladora, y sentenció con firmeza: "No podemos permitir que una persona con ese nivel de agresión, violencia y patoterismo comparta lugar de trabajo con los empleados del Senado".

Para fundamentar su pedido de desplazamiento, la senadora sumó a la denuncia pública antecedentes vinculados a apariciones mediáticas del funcionario, recordando declaraciones de extrema hostilidad ideológica.

"En una entrevista a un canal de streaming afirma que él mataría a un liberal", denunció Orozco ante sus pares, cuestionando además la falta de decoro y el lenguaje soez utilizado por el asesor en los medios de comunicación, al remarcar que "en 120 segundos dijo 80 insultos".

Quién es Mario "Pato" Russo

Mario Russo es uno de los expulsado de La Libertad Avanza. Actualmente trabaja en mantener un perfil activo de la presidenta en el Senado y diferenciarla de Javier Milei, principalmente en las redes sociales.

Al igual que tantos otros dirigentes que trabajaron para que Milei ganara la elección en 2021 y llegara al poder en 2023, Russo fue expulsado de La Libertad Avanza antes de la elección presidencial.