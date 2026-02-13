Detuvieron a un sospechoso de arrojar bombas Molotov durante la marcha del miércoles en el Congreso

Por el aspecto que mostraba en las fotos que trascendieron durante la jornada, Barrera no sería una persona en situación de calle. Sí se mostró "agresivo con el personal policial", dijeron las fuentes, y por eso se lo detuvo.

"Al no tener identificación, con autorización de la fiscalía actuante, se solicitó al Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica la identificación del mismo mediante fotos", se lee en un informe oficial.

Una foto de la cara de Barrera fue ingresada a la base de datos del Sistema biométrico "Face Expert” y se obtuvo un "resultado positivo compatible antropológica y antropométricamente con una persona N.G.B, argentino, de 31 años".

Barrera seguía vestido con el mismo short deportivo y remera verde con la que se lo habría visto el miércoles pasado en la plaza frente al Congreso, y hasta tenía la mochila que portaba el día de la manifestación.

Mientras el Senado debatía la iniciativa oficialista para la Reforma Laboral, afuera del Congreso miles de personas se plegaron a la convocatoria de la CGT y otras organizaciones políticas, pero más allá de las pancartas y redoblantes no había indicios de que fuese a ser una marcha con incidentes.

Sin embargo, pasadas las 16 las cámaras de televisión captaron el momento en que un grupo de hombres encapuchados empezó a prender bombas Molotov y a lanzarlas contra los oficiales de Gendarmería.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno denunció por terrorismo a los "responsables de los ataques" contra las fuerzas de seguridad frente al Congreso.

Mientras tanto, este viernes un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de la marcha convocada durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.