Victoria Villarruel justificó las amenazas que recibió el presidente de la juventud radical porteña

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustindrombola/status/1725557304580301237&partner=&hide_thread=false Ayer, @lucianageuna y @maruduffard le preguntaron a Victoria Villarruel 3 (tres) veces si condenaba las amenazas.



No solo no lo hizo. Las justificó en virtud de mis críticas hacia ella.



Nos quieren aterrorizados.



Pero nosotros ya le dijimos #NuncaMás al terror hace 40 años. pic.twitter.com/lbL1HsYOG6 — Agustín Rombolá (@agustindrombola) November 17, 2023

El referente radical -que el miércoles pasado radicó su denuncia por amenazas en el Ministerio Público Fiscal- advirtió que hay un grupo que con esos mensajes "nos quieren aterrorizados" pero que un sector de la sociedad ya le dijo "Nunca Más al terror hace 40 años".

"Después los ves ofendidos cuando les dicen que alientan a la violencia con sus discursos. Una vergüenza", añadió el presidente de la JR, que al dar a conocer las amenazas recibidas responsabilizó por su seguridad y la de su familia al candidato presidencial de LLA, Javier Milei, y a su compañera de fórmula, Villarruel.

amenazas rombola

Rombolá rechazó de esta manera las declaraciones que ayer dio a TN la candidata a vicepresidente de LLA, quien se limitó a decir que "lamenta cualquier agresión" pero calificó al dirigente radical de tener "mala educación" por tildarla de "genocida" en las redes sociales.

"No voy a manifestarme sobre hechos que no me conciernen y además desconozco. Esta persona particularmente ha sido sumamente disvaliosa conmigo. No tengo contacto alguno", recalcó.

amenazas rombola

Al ser consultada en distintas oportunidades sobre si se solidarizaba con Rombolá, la candidata indicó querer "aprovechar la pregunta" para comparar las amenazas que recibió el joven radical con otros presuntos "militantes" libertarios que "han sido golpeados", y sugirió la existencia de "un grupo de gente" que "quieren pasar a la violencia".

"Sí me quiero solidarizar con cada uno de los militantes de LLA que han sido golpeados, agredidos e insultados", resaltó.

amenza rombola

El presidente de la JR compartió el martes pasado en sus redes sociales tres capturas de pantalla con mensajes a los que -dijo- está "tristemente acostumbrado" y también otras "fotos y videos amenazantes" que consideró "un paso más en el camino de violencia y persecución".

Algunas de las amenazas recibidas por el dirigente fueron: "Sos hijo de puta, bien parido"; "Una bala te hace falta bastardo"; "Con un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo" y "Vos quedate tranki... El Falcon arranca por Almagro la semana que viene...".