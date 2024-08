La aclaración de Victoria Villarruel sobre el aumento en el Senado: "Sólo decido sobre paritarias de empleados"

"Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados", explicó la titular del Senado.

Sin embargo esto no es real. En julio de 2022 los entonces titulares del Senado, Cristina Kirchner y de Diputados, Sergio Massa, no trasladaron a las dietas el aumento del 69% que se les había otorgado a los empleados legislativos. Es decir, Villarruel cuenta con las herramientas para no trasladar la suba, solo que no lo hizo.

Villarruel salió a despegarse del escándalo luego de que los senadores acordaran un incremento en sus dietas en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

villarruel.jpg

En base a lo acordado, el primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.

Interna libertaria

En medio de la interna libertaria y sin nombrar a Villarruel, el presidente Milei liquidó a los senadores por el incremento en sus dietas y los acusó de "traicionar" a los argentinos. "Es más que una burla, es una traición al pueblo argentino", disparó el mandatario.

Horas después de que se conociera el aumento del 6,5% de la dieta de los senadores, que elevará los salarios hasta los 9 millones de pesos por mes, el Presidente expresó su “máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo” de los representantes y afirmó que “una vez más la casta política se niega a soltar sus privilegios”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1825674115291721845&partner=&hide_thread=false EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO



Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de… — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

Mediante un posteo en sus redes sociales, el mandatario recordó que, pese al aumento de la inflación, los sueldos del Poder Ejecutivo "se encuentran congelados desde el 10 de diciembre" y remarcó que "no hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio".

Milei afirmó que la decisión de no incrementar los salarios del Ejecutivo se debe a que el Gobierno "entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos".

Por ese motivo, manifestó su "máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores". Y continuó: "Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1825669942596846020&partner=&hide_thread=false LA CASTA SE CREE IMPUNE

Además, me gustaría saber cuántos de ellos pueden validar a mercado lo que ganan en la política... desde mi punto de vista, regalados son caros.

Están desconectados de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política. https://t.co/3Um433JUTE — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

Luego, el economista libertario se preguntó "¿Quién cobra 9 palos por mes?", a lo que respondió de manera contundente: "NADIE".

"Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses", siguió Milei. En esa línea, consideró que los senadores "no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos".

Para el jefe de Estado, percibir una dieta de 9 millones de pesos en este contexto "es más que una burla, es traición al pueblo trabajador". Asimismo, señaló que "una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias".

"Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos. No se quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto", sentenció.