Video: alumnas pusieron una cámara oculta y descubrieron que la profesora les robaba

Robo e indignación en Entre Ríos: así actuaba la docente

profesora robo entre rios

En el video, que se viralizó en las últimas horas y generó enorme indignación, se ve el momento en el que la docente, vestida con un jean y buzo a rayas violeta y blanco, se acerca a la mochila de una de las alumnas, la abre y empieza a revisarla.

La mujer se toma su tiempo. Tal como se observa en las imágenes, revisó todo lo que pudo hasta concretar el robo. Después, con esfuerzo, cerró la mochila y la dejó sobre la silla, donde estaba desde un primer momento.

Tras ver la grabación y comprobar que se trataba de la misma docente que les daba clases, las jóvenes realizaron la denuncia ese mismo día.

Según testimonios de los alumnos, la docente aparentemente utilizaba los recreos para cometer los robos. Incluso, si algún estudiante permanecía en el aula, lo enviaba a la Secretaría con alguna excusa para quedarse sola.

Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, indicó que se presentaron dos denuncias, se procedió al secuestro del material fílmico, el cual fue entregado al fiscal a cargo, Jorge Gamal Taleb. Fuentes cercanas a la Justicia informaron que la docente ya fue imputada y será indagada en las próximas horas.

El comunicado de la escuela tras el robo de la docente

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra la docente.

Según señalaron, “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

Destacaron en el comunicado que “este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.