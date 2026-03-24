VIDEO: así fue el momento en que condenaron a Jorge Rafael Videla por última vez
Tras dos procesos previos, el represor y genocida selló sus últimos días de vida en cárcel común con un juicio que se llevó a cabo en Córdoba en 2012.
Luego de encabezar la dictadura más sangrienta y sombría de nuestro país en 1976, Jorge Rafael Videla finalmente recibió la condena justa para las atrocidades que cometió en conjunto con otros militares. Aunque de manera tardía, el represor y genocida fue condenado por última vez en 2012 y murió en cárcel común.
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Con motivo de un nuevo 24 de marzo -donde justamente se cumplen 50 años del golpe cívico-militar-, un video volvió a circular por redes sociales mostrando el momento exacto en que Videla recibe 50 años de prisión, contando con 87 años de edad. Un año después, murió.
Las tres condenas que recibió Videla
- El Juicio a las Juntas (1985)
Fue la primera y más emblemática. La Cámara Federal lo condenó a reclusión perpetua por ser el máximo responsable del plan sistemático de represión. Se le adjudicaron cientos de casos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas.
Cabe señalar que en 1990 fue indultado por Carlos Menem, pero ese indulto fue declarado inconstitucional años después, lo que permitió que volviera a prisión.
- Juicio en Córdoba - Causa UP1 (2010)
Tras la anulación de las leyes de impunidad, Videla volvió a ser juzgado. El Tribunal Oral Federal de Córdoba lo condenó nuevamente a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria número 1 de esa ciudad. En este juicio pronunció su famosa frase reconociendo sus crímenes: "Asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el Ejército Argentino en esa guerra interna contra el terrorismo subversivo".
- Robo Sistemático de Bebés (2012)
Fue su última condena antes de morir. El Tribunal Oral Federal Nº 6 le impuso una pena de 50 años de prisión. Lo histórico de este fallo fue que la Justicia dio por probado que existió un plan sistemático de apropiación de menores (hijos de desaparecidos) nacidos en cautiverio, algo que Videla siempre había negado.
El fin de Videla: su muerte en cárcel común
Videla murió en la cárcel de Marcos Paz el 17 de mayo de 2013, cumpliendo estas condenas. Al momento de su fallecimiento, tenía dos condenas a cadena perpetua y tenía una condena a 50 años. Además, estaba siendo procesado en otras 21 causas por casi 1.300 víctimas adicionales (como el Plan Cóndor).
Hoy, a 50 años del golpe, su figura sigue siendo el símbolo máximo de la responsabilidad jerárquica sobre el Terrorismo de Estado en Argentina.
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