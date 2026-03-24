VIDEO: así fue el momento en que condenaron a Jorge Rafael Videla por última vez

Juicio en Córdoba - Causa UP1 (2010)

Tras la anulación de las leyes de impunidad, Videla volvió a ser juzgado. El Tribunal Oral Federal de Córdoba lo condenó nuevamente a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria número 1 de esa ciudad. En este juicio pronunció su famosa frase reconociendo sus crímenes: "Asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el Ejército Argentino en esa guerra interna contra el terrorismo subversivo".

Robo Sistemático de Bebés (2012)

Fue su última condena antes de morir. El Tribunal Oral Federal Nº 6 le impuso una pena de 50 años de prisión. Lo histórico de este fallo fue que la Justicia dio por probado que existió un plan sistemático de apropiación de menores (hijos de desaparecidos) nacidos en cautiverio, algo que Videla siempre había negado.

videla presidente

El fin de Videla: su muerte en cárcel común

Videla murió en la cárcel de Marcos Paz el 17 de mayo de 2013, cumpliendo estas condenas. Al momento de su fallecimiento, tenía dos condenas a cadena perpetua y tenía una condena a 50 años. Además, estaba siendo procesado en otras 21 causas por casi 1.300 víctimas adicionales (como el Plan Cóndor).

Hoy, a 50 años del golpe, su figura sigue siendo el símbolo máximo de la responsabilidad jerárquica sobre el Terrorismo de Estado en Argentina.