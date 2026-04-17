Realizan marcha de antorchas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
La comunidad universitaria se movilizó al Obelisco para reclamar por la aplicación de la norma que el Gobierno se niega a poner en práctica.
En la tarde noche de este viernes, la comunidad universitaria realiza una marcha de antorchas con el propósito de reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario bajo la consigna “Salario igual a la canasta familiar”.
La movilización motorizada por trabajadores de las universidades públicas nacionales se inició en Callao y Corrientes para dirigirse hacia el Obelisco, convocada por CONADU y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), entre otros gremios. Vale recordar que el plazo para el envío de partidas presupuestarias vence este mismo 17 de abril.
Desde la CONADU advirtieron que el Gobierno acumula meses de incumplimiento de una normativa que fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En este sentido, su titular, Clara Chevallier, sostuvo que “el tiempo se acabó” y remarcó que toda la comunidad educativa está atenta a las decisiones oficiales.
En tanto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde el 2023 hasta hoy. “La situación es extremadamente crítica”, afirmó el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia, vamos a volver a convocar a la sociedad argentina. Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, sentenció el también rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El Gobierno quiere llegar a la Corte Suprema
La convocatoria a la marcha de antorchas se disparó por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitaria aprobada por el Congreso y ante un recurso presentado por el Gobierno en la Cámara Federal para suspender indefinidamente la validez de la norma.
Si el tribunal acepta el recurso del oficialismo, lo elevará a la Corte Suprema, con el objetivo de no transferir fondos a las casas de altos estudios hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Para la administración libertaria, la ley “es inconstitucional al no determinar de dónde salen los recursos para solventar a las universidades”.
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