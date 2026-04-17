Realizan marcha de antorchas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

marcha de las antorchas

El Gobierno quiere llegar a la Corte Suprema

La convocatoria a la marcha de antorchas se disparó por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitaria aprobada por el Congreso y ante un recurso presentado por el Gobierno en la Cámara Federal para suspender indefinidamente la validez de la norma.

Si el tribunal acepta el recurso del oficialismo, lo elevará a la Corte Suprema, con el objetivo de no transferir fondos a las casas de altos estudios hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Para la administración libertaria, la ley “es inconstitucional al no determinar de dónde salen los recursos para solventar a las universidades”.