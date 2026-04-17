El Dipy pidió la opinión de Lilia Lemoine tras el sobreseimiento y ella lo expuso: "Me trataste de prostituta"

"Claro que no es ilegal tratar de prostituta a una mujer... o contratar a una prostituta... pero, así como vos te tomaste la libertad de tratarme asi y burlarte cuando amigablemente te dije que no soy eso, me tomé la libertad de borrarte de mí horizonte de "personas con las que me gustaría trabajar en el futuro". No me pasó con NADIE MÁS en todo el espacio", lanzó Lemoine, visiblemente molesta con el Dipy.

Pese a ello, subrayó: "Sin embargo, condeno las falsas denuncias y tengo un proyecto al respecto. Espero que la justicia tome la decisión correcta, ya que no soy yo quien decide. Lamento la situación".

image